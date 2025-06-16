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前5月僑外來台投資額增逾7成 經部：風電大案挹注

中央社／ 台北16日電

經濟部統計指出，今年1到5月僑外來台投資核准金額54億8247萬5000美元，較去年同期大增76.64%，主因核准沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）離岸風場轉投資、增資等大案。

根據經濟部投審司統計，114年1到5月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為827件，投資金額為55億7909萬1000美元；核准（備）整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為410件，投資金額為156億8053萬1000美元。

僑外來台投資方面，今年前5月核准僑外投資件數為819件，較去年同期減少9.8%；在核准金額部分，投（增）資金額共54億8247萬5000美元，較去年同期增加76.64%。

投審司指出，主要是因核准丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S以新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司；盧森堡商CIFENGMIAO SCSP以220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司；英屬開曼群島商STONEPEAKOCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY以87.5億元增資巔峰海景投資股份有限公司。

以及英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGSLIMITED以70億元增資業台灣科高工程有限公司；韓商MEMC KOREA COMPANY以65.69億元投資設立安科思資本股份有限公司；丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S以35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司；美商A100 ROW, INC.以25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司等大型投資案。

另一方面，114年1到5月核准僑外投資新設公司件數為421件，投資金額約3億8249萬美元。

陸資來台投資方面，今年前5月核准件數為8件，投（增）資金額9661萬6000美元，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約折合9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

投審司補充，本案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

此外，今年前5月核准（備）對外投資件數為335件，較去年同期增加10.93%；投（增）資金額計152億2218萬3000美元，較去年同期增加13.82%。

至於對中國大陸投資，1到5月核准投資件數為75件，較去年同期減少40%；核准投（增）資金額4億5834萬8000美元，較去年同期減少63.93%。

增資

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