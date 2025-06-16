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數發部預告促進資料創新利用發展條例 機關須設資料長

中央社／ 台北16日電

數發部今天預告「促進資料創新利用發展條例」草案，透過強化輔導與獎勵機制，促進資料創新利用，助攻AI發展，也研議非專屬授權條款範本以利政府與民間資料運用，未來行政院所屬二級機關、縣市政府都須設「資料長」，後續預告60天。

根據草案，數發部指出，全球主要國家都致力採行相關法制，為確立台灣資料創新利用的法制基礎，建構資料開放、共享及再利用的各項機制，滿足民間與政府取得高品質、可信任且易於利用資料的需求，提出「促進資料創新利用發展條例」草案，條文共34條。

數發部官員說明，草案從2023年底開始跟業界溝通，立法有3大目的。第1，AI快速發展，資料是其中關鍵，台灣開放資料已推出10多年，希望建立一致機制，讓各界使用資料上有所遵循，也能助攻AI應用發展。

第2，從開放資料邁向共享資料。政府開放資料是採標準授權條款，讓外界應用，共享資料則是有條件的資料分享，像是產業資料庫可能屬此類，下一階段希望強化政府、產業間的資料共享。

第3，建立資料循環生態系，透過強化輔導與獎勵機制，讓公私部門資料創新利用。舉例來說，各目的事業主管機關可以挖掘資料應用潛力，針對特定主題如電動車等促進相關資料應用。

根據草案，數發部應擬訂資料創新利用發展基本計畫，報請行政院核定後實施，至少每4年檢討一次。數發部官員說，資料類型很多元，資料應用不會只有數發部在做，各主管機關手中也有很多資料，數發部先建立基本計畫，相關其他部會也可定出自身資料創新利用發展執行計畫。

由於資料治理變化快速，草案第8條也提到行政院可召開資料創新利用諮詢會。數發部官員指出，政院過去已設置「政府資料開放諮詢小組」，相關工作會適度整併到資料創新利用諮詢會，也希望吸納外界意見，諮詢成員會再擴大範圍。

此外，行政院所屬二級機關、獨立機關、直轄市及縣市政府須設置「資料長」。由機關首長指派副首長或適當人員兼任，負責推動與監督機關內的資料創新利用發展。

政府若把資料作為開放資料使用，是以「標準授權條款」來讓外界應用，根據草案，這類開放資料可以來做AI研發利用，另外考量資料擴大再利用，若把政府資料當作共享資料提供利用，應以非專屬授權利用方式來做。

數發部指出，近期會研議非專屬授權條款範本，由於產業類別廣泛，可能不只一版範本，希望讓政府、民間比較知道怎麼授權與運用資料。

至於立法時程，數發部指出，先蒐集外界意見，沒有時間表，近期陸續盤點子法規劃。先前提出隱私強化技術應用指引等，將作為法規後續配套。

數發部 AI

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