商總理事長許舒博：核電應延役 不要自己騙自己

台灣在走入非核家園後，基載能源只剩火力發電，而在野陣營與產業界也呼籲政府重啟核能，商總理事長許舒博表示，台灣做為能源進口國，相較於燃氣、綠能，核能是現階段穩定來源，就連中東產油國都設核電廠，因此呼籲政府不要再堅守非核家園政策。

政府多次重申，要重啟核能需要安全無虞、核廢有解、全民共識3大前提，但反核人士則屢屢強調輻射對人體有害，許舒博今天接受網路節目「中午來開匯」專訪時指出，民眾去醫療院所時，其實都有核能、核輻射，甚至照MRI（核磁共振）都不怕，但核能廠從來沒有核外洩過，大家卻都怕，很奇怪。

而發電來源依賴進口，價格容易受外在環境波動，台電也因此累積鉅額虧損，政府也提出千億元撥補，許舒博認為，台電是完全配合政府政策的公司，因此選擇性發電導致虧損，政府編列補助預算有其合理性。但他認為，應為有條件撥補，未來台電必須採取多元發電以彌補虧損，除了核能發電，還有潮汐、地熱及氫能等。

許舒博表示，現在高科技產業根留台灣，政府一直強調2028年、2030年用電無虞，但廠商只投資三年、五年嗎？企業界當然擔憂缺電、缺水問題，尤其像是晶片生產只要碰到跳電、停電，損失甚至可達上百億元。

許舒博表示，包括中東產油國在內，全世界都設立核能廠，台灣沒有煤炭、沒有水、沒有天然氣，竟然說一定要非核？他更說，現階段應該要讓核電延役，不要自己關起門來騙自己。