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景順投信：展望2025下半年 仍充滿許多未知挑戰

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

景順投信發表《2025年年中投資展望》，分析今年下半年全球市場的短期走向。景順投信表示，2025年上半年，全球貿易關係和政治形勢重新洗牌，讓市場面臨前所未有的挑戰。全球市場的不確定因素預計將會持續，而且諸多未知之數仍然存在。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示：「上半年的總體經濟及地緣政治環境充滿挑戰，但關鍵的全球趨勢及總經形勢日益明朗。美國經濟放緩或會對全球成長造成影響，但有關貿易緊張局勢的建設性解決方案及監管放寬的潛在好處有機會繼續支撐市場韌性。」

趙耀庭補充，亞洲方面，預計成長亦將低於趨勢，但亞洲區內許多央行已開始放寬貨幣政策，這應可為經濟成長及市場提供支撐。中國大陸方面，為促進消費和穩定房市而推出的進一步有利措施，有望緩解關稅帶來的不利因素。

在基本情境中，2025年下半年，美國國內政策可能會持續波動，不確定因素持續存在。美國的關稅水準仍將維持在數十年來的高點，但會遠低於「解放日」當天宣布的水準，且中美貿易關係預期會逐漸改善。這些因素的共同作用可能導致美國經濟溫和放緩，但減稅政策的擴展和放寬監管將有利於美國經濟。

硬數據顯示利率應保持不變，而軟數據則顯示經濟即將放緩，進而會推動降息，兩者相互矛盾讓聯準會未來數月的決策面臨挑戰。景順認為，美國利率可能於較長時期內保持不變，然後在經濟活動出現顯著放緩的情況下大幅下調。

與此同時，全球範圍內的貨幣政策路線呈現分歧，由於美國關稅及美元走弱推動其他國家通膨放緩，所以美國以外的各國央行有更大的政策放寬空間。這已促使歐洲央行降息幅度較先前預期為大，德國取消了債務限制，釋放出更多財政支出空間，增加基礎建設及國防投資。這些因素可為歐洲經濟未來十年的成長提供積極的推動力。

中國大陸方面，政策制定者增大了政策刺激力道，擴大2025年財政預算並放寬貨幣政策，這已推動經濟成長改善，從汽車銷售額、房屋抵押貸款及零售額等指標中明顯可見。有鑑於全球前景不甚明朗，政策制定者可能會於未來數月進一步為國內家庭需求及私人企業提供支持，以實現今年的成長目標。

在主要央行當中，日本央行仍是一個例外，繼續傾向於緊縮政策。儘管下一次升息可能延遲至2025年底或2026年初，但預期日本央行未來會繼續升息，並為日圓提供支撐。

趙耀庭繼續補充，當前市場環境為投資人帶來一個將投資組合分散布局至不同地區及資產類別的機會，同時降低集中度。隨著美股異常出色的表現可能即將結束，包括歐洲、日本及中國大陸在內的主要已開發及新興市場的總經環境正往好的方向發展，尤其是中國大陸股市，應可受惠於政府擴大支持力道，因為中國大陸股市評價目前仍處於合理水準，投資人聚焦於人工智慧、電動車及機械人等主要領域的重要科技發展。

美國經濟 日本央行

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