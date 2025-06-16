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外商續投資離岸風電 前5月核准僑外資投資54.8億美元、年增76.6%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投審司16日發布統計指出，因外商持續投資我離岸風電開發，以及Google、亞馬遜等外商加碼投資，今年1-5月核准僑外投資件數為819件，年減9.8%；核准投資金額計54.8億美元，年增76.64%。

在對外投資方面，今年前5月核准對外投資件數為335件，年增10.93%；投資金額計152.2億美元，年增13.82%，其中包括核准台積電100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事外匯避險。

投審司統計指出，今年前5月核准僑外投資金額成長76.64%，主要是核准幾件大案，包括：丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY以新台幣87.5億元增資巔峰海景投資公司；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電。

此外，英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資業台灣科高工程、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本、美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心服務公司等大型投資案。

在陸資來台投資方面，統計指出，今年1-5月核准陸資來台投資件數為8件，投資金額計9,661.6萬美元，投資金額增加主要係因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際以新台幣30億元（約折合美金9,124萬元）增資鵬鼎科技所致；本案香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

至於我對中國大陸投資，投審司統計，今年1-5月核准對中國大陸投資件數為75件，年減40%；核准投資金額計4.5億美元，年減63.93%。

投審司統計，今年1-5月核准整體來台投資（含僑外來臺投資、陸資來台投資）件數為827件，投資金額為55.7億美元；核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為410件，投資金額為156.8億美元。

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