台美關稅協商未果 許舒博籲勿忽略大陸、歐洲市場

台美關稅談判仍在進行，商總理事長許舒博今天表示，台積電與其他高科技產業已赴美投資，台灣也擬採購阿拉斯加氣源，並加大軍購預算，卻仍無法和美國達成關稅協議，呼籲政府不要將所有能量放在同一處，反而忽略中國、歐洲市場。

總統賴清德預計18日邀請在野政黨領袖進行國安簡報，許舒博今天接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，國安問題並非只有國防，國內少子化、老人化、缺工、產業關稅、匯率、國際貿易都是國安問題。他強調經濟重要性，台灣又以外貿為主體，美中劍拔弩張也達成關稅共識，「我們氣氛良好，到目前什麼都沒有」，加上匯率打擊，對產業傷害很大。

許舒博認為，日韓關稅逾20%都已受不了、並要求再降低，但很多國家都有加入各種國際經貿組織，本身就有一定市場是免稅，台灣則無，假使沒有更低關稅，便無競爭力，恐遭日韓甚至中國取代。

他表示，假使最終關稅仍高到讓廠商無法留在台灣生產，大家自然會到其他國家投資設廠因應；台灣既然難以加入多邊組織，應建立更多雙邊貿易關係，互相給予關稅優惠。

他直言，台灣很配合美國，不僅台積電與其他高科技產業都赴美投資，台灣也購買阿拉斯加氣源，並加大軍購預算，「這麼配合還得不到答案」，他呼籲政府不要把所有能量全部放在同一地方，反而忽略中國、歐洲市場。

針對學者「脫中入北」主張，許舒博說，全世界有3大市場，意即北美、中國、歐洲市場，要「脫中」，但中國市場占台灣出口額達約32%，大量台商落腳中國，牽涉供應鏈問題，台灣又沒加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、東協等組織，「哪有本事脫中入北」，台灣企業最沒辦法選擇市場，因爲國家沒能力開拓不用繳關稅的市場。