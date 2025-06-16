快訊

印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

罷免雙吳涉偽造案 黃呂錦茹起訴原因曝光...檢方曝：她是主導人

台美關稅協商未果 許舒博籲勿忽略大陸、歐洲市場

中央社／ 台北16日電

台美關稅談判仍在進行，商總理事長許舒博今天表示，台積電與其他高科技產業已赴美投資，台灣也擬採購阿拉斯加氣源，並加大軍購預算，卻仍無法和美國達成關稅協議，呼籲政府不要將所有能量放在同一處，反而忽略中國、歐洲市場。

總統賴清德預計18日邀請在野政黨領袖進行國安簡報，許舒博今天接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，國安問題並非只有國防，國內少子化、老人化、缺工、產業關稅、匯率、國際貿易都是國安問題。他強調經濟重要性，台灣又以外貿為主體，美中劍拔弩張也達成關稅共識，「我們氣氛良好，到目前什麼都沒有」，加上匯率打擊，對產業傷害很大。

許舒博認為，日韓關稅逾20%都已受不了、並要求再降低，但很多國家都有加入各種國際經貿組織，本身就有一定市場是免稅，台灣則無，假使沒有更低關稅，便無競爭力，恐遭日韓甚至中國取代。

他表示，假使最終關稅仍高到讓廠商無法留在台灣生產，大家自然會到其他國家投資設廠因應；台灣既然難以加入多邊組織，應建立更多雙邊貿易關係，互相給予關稅優惠。

他直言，台灣很配合美國，不僅台積電與其他高科技產業都赴美投資，台灣也購買阿拉斯加氣源，並加大軍購預算，「這麼配合還得不到答案」，他呼籲政府不要把所有能量全部放在同一地方，反而忽略中國、歐洲市場。

針對學者「脫中入北」主張，許舒博說，全世界有3大市場，意即北美、中國、歐洲市場，要「脫中」，但中國市場占台灣出口額達約32%，大量台商落腳中國，牽涉供應鏈問題，台灣又沒加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、東協等組織，「哪有本事脫中入北」，台灣企業最沒辦法選擇市場，因爲國家沒能力開拓不用繳關稅的市場。

關稅 許舒博

延伸閱讀

許舒博：中東油國都設核電廠 籲政府別堅守非核家園

國泰金：6月央行不升息 第3季台灣經濟在「陰」「雨」間

無薪假2895人 受美對等關稅影響達1189人

美中二度談判關稅「30％⭢55％」為何陸沒跳腳？謝金河解析背後魔術數字

相關新聞

商總理事長許舒博：核電應延役 不要自己騙自己

台灣在走入非核家園後，基載能源只剩火力發電，而在野陣營與產業界也呼籲政府重啟核能，商總理事長許舒博表示，台灣做為能源進口...

國泰台大產學團隊估美聯準會今年最多降息2碼 9月將先降1碼

國泰金控今日由國泰台大產學研究團隊舉行台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，主持教授徐之強指出，團隊預期聯準會在6月會議不會...

許舒博：中東油國都設核電廠 籲政府別堅守非核家園

商總理事長許舒博今天表示，台灣做為能源進口國，相較於燃氣、綠能，核能是現階段穩定來源，民眾去醫院接受核磁共振（MRI）檢...

國泰金：6月央行不升息 第3季台灣經濟在「陰」「雨」間

國泰金（2882）16日舉行2025 年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，今天發表會的三大重點：一、維持 2025...

美國關稅衝擊台企 放無薪假人數首破千、2周增18家

勞動部16日公布無薪假企業為160家，實施人數2895人；跟上一次（2日）相比，本次家數增加5家，人數增加64人。受到美國對等關稅影響，實施無薪假的企業有38家，人數1189人；跟上一次相比，確實有增加，家數增加了18家，人數增加了362人。...

勞長洪申翰：高風險產業職安 將提強化風險管控計畫

勞動部長洪申翰15日在臉書表示，對於近期發生的重大職災後續，勞動部跟職安署正在緊鑼密鼓的全面檢討，針對高風險產業的職業安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。