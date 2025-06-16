國泰金估今年經濟成長率2.8% 示警3大不確定

國泰台大團隊今天表示，考量國際經濟不確定性、上半年民間消費力道趨緩、關稅措施可能影響下半年出口3大不確定性，維持今年經濟成長率預測值2.8%，今年通膨為1.9%，預估央行6月利率不變，但下半年是否降息，要看景氣與通膨而定。

國泰金今天舉行第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強等出席。

徐之強解釋，去年9月以來團隊就預測今年經濟成長率為2.8%，今年消費者物價指數（CPI）年增率也續為1.9%，跟央行與主計總處相近。今年經濟主要由上半年出口支撐，預估有2%以上的成長，近期因以色列與伊朗爆發衝突，油價上漲後是否再推升通膨，仍具不確定性。

徐之強說明，團隊預測主要考量3大不確定性，第1，全球主要預測機構都下修今年經濟成長率，包括美國、中國、歐洲三大經濟體成長率都有下修；第2，台灣今年首季國內消費幾乎零成長，房市、股市、車市的成交量都較去年衰退，上半年民間消費力道值得擔憂。

第3，台灣今年上半年出口表現亮眼，累計1到5月海關出口年增率達24%，目前政府還在談判貿易關稅，仍具不確定性，隱憂為關稅是否造成下半年出口呈斷崖式衰退。

本週為超級央行週，徐之強指出，預估美國聯準會（Fed）不會調整利率，9月才會降息。至於台灣央行貨幣政策，6月不會調整利率，但是如果下半年景氣明顯降溫，像是第3季、第4季經濟成長年增率都為負數，加上通膨也降到2%以下，央行才有可能考慮降息。

團隊預測今年第3季經濟成長率季增率為負，徐之強指出，市場焦點將從關稅談判轉向實質景氣影響程度，金融市場波動性仍高。

至於新台幣升值議題，徐之強指出，團隊並未預測新台幣匯率，以個人身分來看，新台幣升值確實可能影響下半年出口表現，新台幣現在升值到29.5元、29.6元，主要是因爲3到5月出口表現都非常好。

他解釋，出口商有很多美元應收帳款，需要避險操作，可能賣遠匯，或是貨幣市場借美元、但在現貨市場賣掉。美元借款不見得是投機，也可能是避險考量。