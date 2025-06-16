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美國黃豆可望因生物燃料政策 得以撥雲見日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

據路透社報導，市場分析師表示，在川普政府提出高於行業預期的生物燃料混合要求後，美國豆油期貨上周五（13日）飆升至當日漲停，黃豆價格觸及三周高點。在美國環保署提議在未來兩年內增加煉油廠在國家燃料組合中必須混合的生物燃料的量之後，生物柴油燃料的主要原料豆油價格飆升。

美國環保署（EPA）上周五上午公布其2026/2027年可再生燃料標準（RFS）擬議規則。該提案包括提高生物質柴油的強制標準，這是美國燃料結構中生物燃料比例整體增加的一部分。此外，隨著川普政府擴大國內生物燃料市場，美國農業部正在努力打破美國種植的生物燃料的關稅和非關稅壁壘。

美國全國油籽加工商協會（NOPA）即將發布最新壓榨量月報，市場分析師們預期5月份的黃豆壓榨量將會創下歷史同期最高水平。調查顯示，分析師平均預估5月份黃豆壓榨量將達到1.93519億蒲式耳。

另外，美國商品期貨交易委員會CFTC 最新報告顯示，截至6月10日，資金管理機構以及其他大額交易人所持有的芝加哥黃豆期貨投機淨多單較前周增加17%至70,396口。街口投信表示，建議投資人近期可多留意人為政策變化對基本面需求的影響性。

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