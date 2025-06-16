勞長洪申翰：高風險產業職安 將提強化風險管控計畫

勞動部長洪申翰15日在臉書表示，對於近期發生的重大職災後續，勞動部跟職安署正在緊鑼密鼓的全面檢討，針對高風險產業的職業安全，將會參考其他進步國家的經驗，提出一套明確的強化風險管控的計畫。

洪申翰表示，擔任勞動部長後，他每天都會收到來到各地的勞工職災通報。他常看著這些通報，想著這些受災的勞工，除了是新聞中的一個數字，或是一個名字，那他們往後的生活和家庭呢？該怎麼走下去？

洪申翰說，所以他周末南下屏東，跟屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁，和職業災害預防及重建中心同仁，一起去探望幾位在2023年明揚高爾夫球工廠爆炸中，受災受傷的勞工朋友。那場駭人的爆炸大火發生至今，已經一年多，仍讓人心痛。6位勞工不幸離世，近百人受傷。

洪申翰提到，一位當時嚴重受傷的勞工說，除了身體還在忍受反覆治療的疼痛，直到現在，晚上睡覺還會夢到爆炸發生的那一瞬間。不只如此，對她來說，能否再次回到職場也是充滿挑戰。不僅擔心自己的身體能不能勝任工作，也不知道該怎麼和公司談，是否有人能協助調整工作內容、提供適合的輔具支持？

洪申翰認為，很顯然，政府的協助資源，應該還要更到位。他請職業災害預防與重建中心的團隊，必須跟地方政府主動對接協助，盡可能地提供資源和專業持續陪伴，讓受傷勞工能安心復健、穩定復工。

洪申翰表示，勞動部跟職安署也正在緊鑼密鼓的全面檢討，針對高風險產業的職業安全，將會參考其他進步國家的經驗，提出一套明確的強化風險管控的計畫。悲劇不該被遺忘，留下來的人要照顧好，更重要的是記取教訓，政府需要做得更多。