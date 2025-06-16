創投公會拋「3改革建言」籲打造創新雨林 蕭美琴親接見

創投公會近日由理事長邱德成領軍，前往總統府進行拜會，並由副總統蕭美琴代表接見，而邱德成也藉此機會，針對新創投資環境，向蕭副總統提出「三項制度」的改革建議，包括「擴大法人投資抵減適用產業」、「延長新創稅賦優惠適用年限」，以及「建立併購出場誘因」。對此，創投公會16日強調，新創企業是台灣產業的「新生兒」，也是推動國家下一代產業升級與經濟韌性的關鍵動能。

副總統蕭美琴表示，政府除致力打造「創新創業雨林生態系」，也希望能協助改善台灣整體投資環境，打造台灣成為亞洲資產管理中心。未來會一步步提升台灣投資環境國際化，同時讓新創產業有更活絡的資本，並拓展國際市場、與國際接軌。而創投公會理事長邱德成在會中，除了感謝副總統長期對外交、國安及國際合作的貢獻，也肯定她將國際視野延伸至產業與科技戰略的遠見，積極推動創新創業、數位轉型與青年政策。

他指出，儘管《產業創新條例》修法已帶來實質進展，但台灣的投資環境仍有優化空間，為此，創投公會也提出三項關鍵政策建議。首先，擴大法人投資抵減範圍，並且應與政府推動的「五大信賴產業」及「5+2創新產業」方向一致，以有效引導法人與創投資金流向國家真正需要扶植的產業。

其次，延長新創企業稅賦優惠適用年限，由現行五年延長至八年，以免企業在最需要資金支持的關鍵成長階段面臨斷鏈風險。第三，建立併購出場誘因，鼓勵大型企業併購具潛力的新創事業，將創新轉化為企業內部動能，加速產業升級，並促進創投資金循環再投入。

創投公會進一步指出，半導體固然是台灣的戰略優勢，但護國神山不能孤軍奮戰。台灣若要在下一波全球科技與產業競爭中占有一席之地，必須打造屬於自己的創新雨林，讓創新與數位經濟成為國家戰略主軸，而不是僅僅作為全球供應鏈中的生產者或代工者。邱德成提醒，如果創業者不再出現、新創企業不再誕生，「產業少子化」也將成為另一場國安挑戰。

因此，創投公會提出上述制度改革，讓政策更貼近實務、誘因更具彈性，讓創新真正成為支撐台灣下一代的國家力量。而此次副總統的親自接見，也展現出政府團隊對於創業投資產業的高度重視。對此，創投公會也喊話，團隊非常期待在政府與業界的共同努力下，台灣的新創產業能夠蓬勃發展，在全球科技與產業競賽中持續發光發熱。