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美國關稅衝擊無薪假首破千人 兩周增18家、362人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部16日公布無薪假企業為160家，實施人數2,895人。示意圖／聯合報系資料照
勞動部16日公布無薪假企業為160家，實施人數2,895人。示意圖／聯合報系資料照

勞動部16日公布無薪假企業為160家，實施人數2,895人；跟上一次（2日）相比，本次家數增加5家，人數增加64人。受到美國對等關稅影響，實施無薪假的企業有38家，人數1,189人；跟上一次相比，確實有增加，家數增加了18家，人數增加了362人。

勞動部表示，本次無薪假企業為160家，實施人數2,895人。上一次於2日公布實施家數為155家，實施人數2,831人。本次家數增加5家，人數增加64人。較去年同期（2024年6月17日公布）家數為262家，實施人數為5,338人，本期與去年同期相比，減少102家，實施人數減少2,443人。

條平司副司長王金蓉說明，實施無薪假的企業，主要是製造業增加了97人，其中金屬機電工業增加了269人，不過化學工業減少了170人，其他資訊電子工業僅增加2人，民生工業減少4人。製造業整體而言，就是金屬機電跟化學工業有一些消長。

王金蓉提到，有關化學工業減少了170人，是有一家製作塑膠製品的企業，因為訂單回穩，所以終止實施無薪假。此外，金屬機電工業這次增加的企業，每家實施人數沒有破百，不過有兩家企業的人數稍微多一點，其中一家增加78人，另一家增加60人。

王金蓉表示，增加78人無薪假的企業，是做金屬製品的，實施無薪假一個月、月休4天，這家公司回報是受到美國關稅影響，所以訂單減少。增加60人無薪假的企業，是做機械設備製造，實施無薪假3個月、月休8天，這家公司沒有特別說是因為美國關稅，僅稱受到景氣影響所以訂單減少。

王金蓉指出，這一次受到美國對等關稅影響，實施無薪假的事業單位有38家，人數1,189人。跟上一次的人數相比，確實有增加，家數增加了18家，人數增加了362人；上一次（2日）是20家、827人。有些企業之前尚未受到美國對等關稅影響，這一次實施無薪假時，則表達確實有受到影響。

王金蓉解釋，從總體數據來看，這次跟上次相比，無薪假的家數跟人數，其實沒有增加很多；只是若單從「受美國關稅影響」的家數和人數來做統計的話，確實是有增加比較多，並以製造業為主。

勞動部將持續密切監測，也會請地方政府審慎把關。事業單位如果有通報無薪假，勞動部也會主動跟廠商聯繫，並提供「充電再出發」的職訓計劃跟「雇用安定措施」來做協助。勞動部提醒，雇主經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資28,590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。

無薪假

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