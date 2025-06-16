近八成美企業採用AI代理 近五成擬增加員工人數

PwC發布《AI代理調查報告》發現，有近8成的企業已採用AI代理，在這些企業中，66％已透過提高生產力，創造可衡量的價值；88％受訪企業表示，因AI代理，企業團隊或業務部門將在未來一年增加AI相關預算；67％受訪企業認為，AI代理將在未來一年大幅改變現有職能；48％表示可能因為AI代理改變工作模式而增加員工人數。

PwC《AI代理調查報告》受訪者來自美國308位企業高階主管。調查發現，AI代理不僅是未來趨勢，更已實際應用於工作中。然而，多數企業仍需進行更大膽的策略轉型，以在未來的市場競爭中保持領先地位。

據調查，將近八成企業已經採用AI代理，許多員工利用企業應用程式內建的代理式功能加速例行性任務，例如透過資料分析提出洞察、更新記錄或回答問題。越來越多高階主管意識到，AI不僅是新技術，更改變工作方式，75％企業認為AI代理將比網際網路更深遠地改變工作模式。

AI代理可帶來提高收入、降低成本等可衡量的效益。採用AI代理的企業中，近三分之二（66％）表示AI代理提升生產力，超過半數（57％）表示AI代理可節省成本、加速決策（55％）及改善客戶體驗（54％）。

73％受訪者認為，若妥善應用AI代理，將可在未來一年明顯強化公司的競爭優勢，且75％表示對公司的AI代理策略充滿信心。AI代理的快速進步，讓71％的受訪者相信，通用人工智慧（AGI）將在兩年內實現，AI能夠像人類一樣廣泛而靈活地思考、學習和解決問題。

近九成（88％）受訪者表示，由於AI代理帶來的影響，未來一年公司計劃增加AI相關預算，其中更有超過四分之一的企業將增加26％以上的預算。

在已經採用AI代理的企業中，半數以上企業正在或計劃於未來六個月於客服（57％）、銷售與行銷（54％）以及資訊和網路安全（53％）等領域採用AI代理。然而，不到半數的企業正全面重構營運和工作模式（45％），或是基於AI代理重新設計業務流程（42％）。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，企業建立AI代理工作流程，可透過員工和顧客與跨功能的AI代理團隊進行互動，提升體驗、提高速度與降低成本。多代理模式（Multi-agent models）正在興起，透過多個AI代理協同合作，可在財務、客戶服務、軟體開發、研發等多個領域處理複雜的跨功能流程。企業需建立新的營運模式，橫跨不同供應商、功能和業務，整合並協調多個AI代理，以帶來顯著的價值。