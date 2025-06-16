中東地緣衝突加劇 原油供給恐出現缺口

街口投信表示，受到以色列突然發動對伊朗核設施、彈道飛彈工廠和軍事指揮官的襲擊影響，13日油價大漲超過7%。根據《耶路撒冷郵報》的報導，上周五由於以色列和伊朗互相空襲，加劇投資者對中東石油出口的擔憂。這次局勢的突然升級，讓能源市場雪上加霜。

此外，市場分析師和石油輸出國組織觀察人士表示，石油輸出國組織及其盟友為抵消供應中斷而增加的石油產量產能大致相當於伊朗的產量。而沙烏地阿拉伯和阿聯酋是僅有的兩個能夠迅速提高產量的OPEC+成員國。如果攻擊對伊朗的石油產量造成重大影響的話，OPEC+成員國將難以彌補伊朗石油供應嚴重中斷。

另外，與伊朗結盟的伊拉克武裝組織真主黨旅也警告表示，如果美國介入以色列和伊朗之間的衝突，該組織將恢復對該地區美軍的襲擊。

值得留意的是，根據伊朗法爾斯通訊社援引伊朗高級軍事官員的談話報導，伊朗對以色列的襲擊將會繼續下去，而且未來幾天的目標將擴大到該地區的美國基地。倘若戰火持續擴大並潑及至整個中東地區的話，恐將引發新一波的能源危機。