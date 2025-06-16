名家觀點／夢想的力量

俄烏戰爭一打經年、川普「解放日」動見觀瞻、新台幣暴力升值、印巴無預警爆發空戰…，在各種紛沓而至的混亂訊息中，還是有些令人振奮的好消息：AI教父黃仁勳宣布在台灣設立輝達研發總部，期待與台灣攜手從世界電腦生態系中心，邁向全球AI創新心臟地帶。

斗大的標題，除了印證那句「天下大亂，局勢大好」的老話外，還不禁教人想起另一句更深刻的話「有夢最美，逐夢踏實」。

且讓我們暫時脫離現實，從千年尺度來回望人類發展軌跡，從原始時代的採集狩獵、茹毛飲血，一路磕磕絆絆、跌跌撞撞走到今日的文明社會，我們憑藉的是智力？是語言？是工具？還是科技？

我相信，真正讓人類成為萬物之靈的，是「夢想」的力量。

動物有求生本能，但人類會思考生命的意義；動物透過繁衍延續基因，但人類會計畫未來、選擇人生。只有人類，會在夜深人靜時自問：「我想成為什麼樣的人？我能不能為世界做些什麼？」這種內在渴望，無法量化、卻能讓一個人置之死地而後生，甚至支撐一個國家、一個文明，在困頓中重新點燃希望。

幾年前，一個來自非洲的真實故事感動了全世界。在東南非的馬拉威，有位少年名叫威廉．康坎巴（William Kamkwamba），因家貧被迫輟學，卻從未放棄學習，天天跑到村裡的小圖書館自學，堅信知識可以改變未來。14歲那年村子陷入大饑荒，他從書中得到靈感，利用垃圾場撿來的廢棄腳踏車零件、馬達與風扇葉片，花了幾個月蓋出一座簡陋風力發電機，成功點亮了家裡的燈，也讓全村首次有了電，成為全馬拉威當時僅有百分之二的有電人口。

威廉的處境無疑遠遜於我們絕大多數人，但因為有夢、相信自己、不斷行動，歷經一次次嘗試、一次次失敗，終於改變了命運，也點亮了整個村落，甚至影響國家的未來。他的故事乘著風傳遍全球，感動無數人、被寫成書、拍成電影，他也因此被稱為「馭風男孩」。

這就是夢想的力量。當夢想不只是一個人的，而是一群人的，就能產生無窮無盡的動能。

人類文明從來無法單靠個人完成，而是仰賴著無數人的「共同夢想」，胼手胝足、群策群力，把不可能變成了可能。企業亦然，一個好的組織，不只是功能體的結合，而是價值觀的聚合。唯有共同的夢想，才能讓組織中的每位成員明白：為什麼而努力，為什麼而協作，為什麼值得堅持。

一個社會若沒有夢想，就會失去方向與動力；一個企業若沒有夢想，就會只剩下虛應故事，缺乏溫度與願景。

以筆者為例，在幾乎沒有工作經驗的情況下創業，不是為了要證明能力，而是希望集眾智、合眾力，透過一個擁有共同夢想與價值的企業組織，為身邊所有人、為台灣社會，乃至於全世界，種下一點點愈來愈好的可能。

在這個變化快速、訊息破碎、價值混沌的時代，「有夢最美，逐夢踏實」反而比以往任何時候都更重要。因為有夢，我們才願意接受重重挑戰；因為相信，我們才能找到更多志同道合的夥伴；因為行動，我們才會離夢想愈來愈近，直到相互成就、彼此圓滿。

祝福每一位讀者，在走過了2025的一半之後，都已經找到了自己的夢、或正勇敢走在逐夢路上，呼朋引伴、集結同路人，真正掌握夢想的力量，走出屬於自己、獨到的、理想中的人生風景。（作者是信義房屋創辦人）