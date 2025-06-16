高科技貨品出口管制 經部：新增601個實體 華為、中芯列黑名單

經濟部國際貿易署昨（15）日表示，基於防止武器擴散及其他國安考量，經濟部已更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸等601個實體，其中包括華為、中芯等中資企業。

彭博報導，台灣將華為和中芯國際列入黑名單，再度對中國大陸尖端人工智能晶片技術開發的領頭羊祭出重拳。對華為而言，其在日本、俄羅斯和德國多個海外子公司也被台灣加入更新後的實體名單，獲取外國技術能力受到嚴重限制。

台經院產經資料庫總監劉佩真解讀，美中經濟對抗持續，美方也希望聯合盟國跟進、以對抗中國大陸，過去拜登政府時代較不會要求各國制度配合做改變，但到了川普時代，值此各國與美國對等關稅談判結果仍未明朗前，也有利於美方施壓給各國，配合對抗中國大陸。

她表示，因美中對抗持續，供應鏈與中國大陸脫鉤也會愈加明顯，台廠都很清楚須逐漸去中國化。

經濟部國際貿易署昨日表示，貿易署定期召開跨部會審查會議，依據《貿易法》第13條授權，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。相關更新作業主要參考聯合國安全理事會及友盟國家制裁與管制名單，迄今已有10,844個實體與個人列入該名單。

國際貿易署近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國安考量，於6月10日發布，新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、大陸涉及武擴活動等601個實體，其中亦包括華為、中芯等中資企業。

經濟部籲請國內廠商，倘欲出口予我國實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口。另，海關將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。

根據經濟部網站，如未經許可出口管制貨品，將因違反貿易法而面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。