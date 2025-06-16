諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯專訪／AI世代 同理心、創意技能勝出

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

2010年諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher Pissarides）以勞動市場理論聞名，面對最近人工智慧（AI）的快速進展，曾表示AI科技帶來的自動化也可能加劇社會不平等，在AI主導的社會中，廣泛的高技能工作可能很快就會「過時」，而講求「同理心」與創意的技能才能繁盛發展。

賽普勒斯裔英國人皮薩里德斯出生於賽普勒斯的希臘東正教家庭，先後於英國艾塞克斯大學（Essex）與倫敦政經學院（LSE）攻讀經濟學，博士論文主題為在不完美資訊市場下的個人行為，現為倫敦政經學院經濟學教授。

他2010年與麻省理工學院（MIT）教授戴蒙德、已辭世的西北大學前教授摩坦森共獲諾貝爾經濟學獎，表彰三人對市場搜尋摩擦的分析，也就是市場買賣雙方為什麼難以尋找彼此，尤其是勞動市場受法規與政策影響，「他們模型協助我們了解失業、工作機會和薪資如何受到法規和經濟政策影響」。

皮薩里德斯近年常對希臘與英國政策提出針砭，並擔任智庫未來工作研究所（IFOW）一份的報告主要作者，研究自動化技術的影響、以及如何改變英國的就業、社會及經濟。

這份花了三年訪調1,000家企業的報告，於今年1月公布，皮薩里德斯指出，研究發現雖然大型雇主已發展工具減緩自動化和AI的影響、以支持勞工，但許多規模較小的雇主卻難以理解要如何改變工作場所、以及該為職員提供哪些訓練，以適應未來十年的環境。

他表示，除非政府介入支持小企業和勞工轉型，否則數百萬個工作自動化，將加劇英國的不平等，他也提出一系列建議，包括在各地城市創設科學中心，避免少數大城市主導創新、不成比例地包辦高薪工作，並且該讓工會有權集體獲得資訊與數位學習的新角色。

皮薩里德斯認為，在AI主宰的世界裡，「同理心」與創意技能可能才能繁盛，長期而言，溝通、客戶服務及醫療保健等工作的需求可能依然熱絡，因為較難被AI等科技取代，未來的「主要工作將是涉及個人關懷、溝通、良好社會關係」的工作。

英國 希臘 AI

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