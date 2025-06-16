諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯專訪／台灣要堅守專精道路

英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）指出，台灣已經發展出相當成功的經濟模式，在人工智慧（AI）等高科技領域享有優勢，未來還是要堅守專精的道路，不應該讓川普破壞這樣的模式。

皮薩里德斯是2010年諾貝爾經濟學獎得主，他即將來台，參加本周五（20日）舉行的「2025大師論壇」，並以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講，也會與國內專家共同座談，討論全球經濟局勢的最新變化。本論壇由經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

重稅波及各國 衝擊全球經濟

皮薩里德斯專長於失業經濟學、勞動市場理論、勞動市場政策、經濟成長與結構轉型等，他曾兩度來台，就專長領域發表公開演講，對於台灣印象深刻。他在這次訪台之前，在倫敦接受本報越洋視訊專訪，以下是專訪摘要：

問：美國總統川普上任後，對全球實施「對等關稅」，但後來又宣布暫緩90天實施，並與各國進行貿易談判。現在前景仍未明朗，如果對等關稅實施，對全球及美國會帶來什麼影響？

答：川普實施的「對等關稅」範圍廣泛，對全球經濟將產生負面衝擊。不過，關稅如何課徵、將如何影響全球經濟、哪些國家受到影響最深，目前無法確定。

然而，美國經濟很有競爭力，並不需要動用關稅來「保護」產業。

美國生產力高，可以說是全球最有競爭力的國家，其實根本不需要關稅的保護，反而可以受惠於全球自由貿易。

降低財政赤字 不能依賴關稅

問：川普關稅政策的目標是要改善貿易逆差，並讓製造業回流美國。你認為川普的目標可以達成嗎？

答：美國之所以有巨額的商品貿易逆差，是因為美元的國際地位，還有因為美國消費者很愛消費，不太存錢，尤其與中國消費者相比更是明顯。不過，解決貿易逆差有多種政策，包括鼓勵儲蓄等方式，但提高關稅卻是錯誤的方式。美國人對外國貨品課徵高關稅，根本無法解決美國貿易逆差問題。至於要將製造業帶回美國，需要比較久的時間。

在這個目標達成之前，企業會找到其他方式來因應較高的關稅，最後還是必須由美國消費者來承擔關稅提高後的代價。美國如果要降低財政赤字，同樣不能依賴提高關稅，政府必須減少支出，家庭也必須減少消費，才能降低負債，提高關稅是錯誤的方式。

皮薩里德斯親筆問候經濟日報讀者

經濟模式佳 別被川普破壞

問：台灣受惠於全球化，但在美國貿易策略之下，全球化趨勢似乎逆轉。對於台灣的經濟發展模式，你有什麼建議？

答：我們從全球200年來的發展經驗可以知道，每個國家實施分工，各國應該致力發展本身相對來說較有效率的專長，走向全球化，這才是最有利的事。

美國不應該包辦所有製造業，而是應該聚焦高科技領域，讓中國等其他國家來投入製造業，像是蘋果、微軟、輝達等大型高科技公司就不是自己生產。中國也致力發展自己的專長，現在開始在部分高科技領域更有效率，至於一般製造業的成本變得更高，可以讓其他亞洲國家來負責生產，像是泰國及越南來製造。

台灣人口約2,300萬人，並不是很大的經濟體，可以仿效荷蘭或瑞典的經驗，找到自己專長的領域。例如，台灣在AI、機器人、自動化等高科技方面表現出色，已經發展出相當成功的經濟模式，不應該讓川普破壞這樣的模式。

台灣要掌握自己的優勢。我喜歡台灣，台灣有很多受過高等教育的人口，有很好的基礎建設，在部分高科技領域享有優勢，未來還是要堅守專精的道路，不用做太多的改變，畢竟經濟規模小，不可能像中國大陸一樣投入大量生產。為了因應關稅戰的衝擊，台灣可以考慮分散出口，例如到歐洲、中國或印度等較大的市場。

問：美中關稅戰對中國大陸會帶來什麼影響？如何看待中國今年的經濟表現？

答：美中關稅戰對於中國的影響比較小。雖然美國是很大的市場，但中國出口到美國的比重其實不高，占總出口的比重約12-15%，占國內生產毛額（GDP）的比重就更低。因此，雖然美國關稅仍將產生負面的影響，但整體來看，中國製造商並不是非常依賴美國。

中國經濟所需要的，是加強內需消費動能。中國的問題與美國相反，相對於美國人愛消費，不存錢，中國人的消費力道不足。中國政府清楚意識到這一點，多年來也一直非常努力要讓民眾增加消費。

激勵民眾消費最有效的方式，就是由中國政府提供更多社會保障，讓中國民眾可以有更多資金投入消費。醫療及教育費用最好能由中央政府負擔，而不是由地方政府負責，這樣一來，民眾就可以降低這方面的儲蓄準備，有較多的錢可以用來消費。

在西方，很多國家擁有國家級的健保體系，因此我們通常不會為了準備醫療費用而存下很多錢。但中國沒有全國的健保體系，上海或北京的健保體系並不涵蓋從鄉鎮遷移進來的大量人口，因為這樣成本太高。如果能將健保制度由中央政府負責，一般家庭就不必準備大量的醫療費用，就會有更多錢可以消費了。

不過，美國及中國是全球兩大超級強權，有很多議題可以探討，應該好好對話，而不是進行貿易戰。貿易戰一旦升溫，地緣政治風險也會升高，對全球都不是好事。