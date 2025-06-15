黑名單！經濟部證實：出口管制實體清單增601個 含華為、中芯等

以色列、伊朗開戰，美股四大重挫，好不容易守住2萬2000點收周線的台股，本周一（6月16日）開盤又要慘了？分析師認為，包括台股在內的亞股，上周五（13日）開盤前就知道以色烈攻擊伊朗，雙方開戰在即，已即時做出反應，值得關注的是本周是超級央行周，日本、美國以及台灣央行的利率政策，將有哪些變化。

2025-06-15 09:00