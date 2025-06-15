以伊衝突市場衝擊 台灣3產業恐受創、再生能源產業可望受惠

中東衝突引發全球金融市場震盪，2025年以伊直接對抗導致原油飆升13%、股市下跌。歷史對比顯示，市場反應主要取決於預期能源供應中斷的持續時間，而非衝突的初始規模。

台新投顧指出，伊朗在荷姆茲海峽可能採取的三種行動情境及其對國際油價的影響：低強度騷擾（最可能）將使油價維持在每桶80-85美元；有限度攻擊（中等可能）可能使油價短期突破每桶100美元；全面封鎖（低可能但高衝擊）則可能導致油價飆升至每桶130美元以上。

台灣產業影響來看，油價上漲對台灣產業造成的衝擊因能源依賴程度而異，運輸業和石化業受創最深，紡織業也面臨成本上升的壓力。再生能源和儲能業者則可望受惠，一個長期高油價、高能源價格的環境，將極大地強化發展再生能源的經濟誘因和國家安全必要性。這為太陽能、離岸風電的開發商、設備製造商以及儲能系統供應商創造了巨大的長期增長空間。

台新投顧表示，油價上漲對不同產業的衝擊程度存在顯著差異，主要取決於其能源成本占總成本的比重以及成本轉嫁能力。這些產業的共同挑戰是在能源價格上升環境中維持競爭力，同時尋找能源效率提升和成本控制的解決方案。

台新投顧指出，未來需關注的關鍵指標包括觀察伊朗報復行動、伊朗內部穩定、荷姆茲海峽動態、美國立場及聯準會態度，將有助於預測中東局勢走向及其對全球影響。