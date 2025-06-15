以伊衝突衝擊！台新投顧：台灣3產業壓力最大 聯準會降息將受影響

對於以伊衝突的影響，台新投顧內部一份最新評估報告對於台灣產業所受影響的分析指出，以伊衝突帶動油價上漲，對台灣產業造成的衝擊因能源依賴程度而異，其中，運輸業和石化業受創最深，紡織業也面臨成本上升的壓力。再生能源和儲能業者則可望受惠；台新投顧也進而指出，油價上漲對不同產業的衝擊程度存在顯著差異，主要取決於其能源成本佔總成本的比重以及成本轉嫁能力。

台新投顧副董事長，也是台新金首席經濟學家李鎮宇認為，短期內油價的高度不穩定性也會影響到聯準會的降息時程；他也指出，當前的以色列-伊朗直接衝突，已將中東地區乃至全球推入一個高度不確定的新階段，不但涉及軍事對抗，也涉及能源安全、金融穩定和全球供應鏈，是更為複雜的博弈。

台新投顧認為，這些產業的共同挑戰是在能源價格上升環境中維持競爭力，同時尋找能源效率提升和成本控制的解決方案；對於上述四大產業，台新投顧分析，其中在運輸業，燃油成本佔總成本的30-40%，是直接且最嚴重的受害者。當油價上漲10% 時，運輸業GDP將下滑1.28%，對航空公司和航運公司的營運支出影響尤為顯著。

石化業則由於高度依賴進口的石油腦作為原料，成本與原油價格直接掛鉤。當油價快速上漲時，原料成本飆升，但下游產品價格往往因市場競爭和需求滯後而無法同步上漲；至於再生能源與儲能產業，台新投顧認為，這是一個長期高油價、高能源價格的環境，將極大強化發展再生能源的經濟誘因和國家安全必要性，亦為太陽能、離岸風電的開發商、設備製造商以及儲能系統供應商創造了巨大的長期增長空間。

而在紡織業方面，台新投顧認為，化纖原料來自石化產品，能源成本提高將直接影響產業競爭力，油價上漲使生產成本增加，而紡織業的成本轉嫁能力有限，也將進一步壓縮利潤空間。