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央行理監事會19日估利率「連5凍」 通膨與匯率議題受矚

中央社／ 台北15日電

中央銀行第2季理監事會預計19日舉行，外界預估利率「連5凍」。專家分析將聚焦通膨、匯率與房市等議題，近期以色列與伊朗衝突，是否可能讓通膨死灰復燃值得關注，此外，台灣今年出口亮眼，新台幣本就有升值壓力，匯率也將是焦點。

中央銀行理監事會議3月考量美國貿易政策不確定性，決議政策利率不變，不過，美國總統川普4月宣布對等關稅掀起各界議論，資本市場劇烈震盪，川普在4月9日宣布90天暫緩期，這段期間僅實施10%對等關稅，各國也加快貿易談判腳步，希望爭取較低的關稅稅率。

央行總裁楊金龍曾多次強調，央行貨幣政策調整主要看3指標，包括國際主要經濟體貨幣政策走向、台灣經濟情勢與物價水準。

台新金首席經濟學家李鎮宇接受中央社採訪時表示，可以透過美國跟英國、中國的談判狀況，慢慢掌握關稅稅率的範圍，美國關稅議題的影響性正慢慢降低。不過，對央行來說，第2季理監事會議考量面向相當複雜，預計聚焦通膨、匯率與房市等3大重點。

關於通膨，主計總處5日公布的5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，創下逾4年新低，也預期下半年通膨有望低於2%，為何仍需擔心通膨。李鎮宇指出，近期以色列再度攻擊伊朗，油價已先行大漲，後續是否可能推升通膨，不僅美國該擔心，台灣倚賴能源進口，也可能因為國際油價，導致通膨再度升溫。

第2為新台幣匯率，根據央行統計顯示，新台幣今年以來累計升值10.49%，雖次於歐元的10.8%，穩坐最強亞幣，高於日圓同期的8.64%與韓元的7.63%。

李鎮宇表示，新台幣5月強勢升值，近期台灣出口表現亮眼，台灣5月出口517.4億美元、創歷年單月新高，出口商滿手美元，後續換匯時，新台幣本身就有升值壓力。新台幣升值太快可能影響市場穩定性，也讓壽險遭逢匯損，美元最近相對走弱，預料新台幣匯率勢必再度成為焦點。

第3為房市議題，李鎮宇表示，央行去年9月祭出第7波信用管制，房市已有降溫，但建商也頻頻喊話希望放寬信用管制，如果持續打炒房，業者可能出現壞帳，但如何適度鬆綁管制，對央行來說確實面臨兩難。

至於央行是否可能因應美國關稅暫緩期在7月初到期，先祭出預防性降息措施。李鎮宇指出，美國聯準會（Fed）下週利率應該是按兵不動、可能9月才會降息，楊金龍過去曾提到除非通膨率降至1.5%以下，才有降息機會，判斷預防性降息機率很低。

通膨 美國聯準會 新台幣

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