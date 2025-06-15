聽新聞
0:00 / 0:00

以伊衝突加劇 國際油價漲逾7%

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

由於以色列和伊朗相互發動空襲，引發投資人擔憂戰事可能大範圍擾亂中東地區的石油出口，觸動國際油價十三日收盤躍漲逾百分之七，盤中漲幅逾百分之十四，更一度創下二○二二年俄烏戰爭爆發來最大。

布蘭特原油期貨十三日收盤大漲百分之七點○二至每桶七十四點二三美元，盤中更一度大漲逾百分之十三至七十八點五美元，為一月二十七日來最高水準；西德州中級原油期貨則收漲百分之七點二六至七十二點九八美元，盤中一度跳漲逾百分之十四至七十七點六二美元，達一月二十一日來最高。這兩項油價指標盤中漲幅皆創下二○二二年俄軍入侵烏克蘭來最大變動。

以色列十三日對伊朗多處地點發動攻擊，最新事態發展加劇了人們對中東地區石油出口的擔憂。

伊朗是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）會員國，石油和燃料出口量超過每日二百萬桶。重要航運要道荷姆茲海峽也可能中斷。全球石油消費總量的五分之一將經過該海峽，相當於每日約一千八百萬桶。

國際能源署（ＩＥＡ）十三日表示，如果市場將因以伊交戰而面臨短缺，該署已經準備好釋出石油儲備。不過，高盛和花旗分析師卻認為，以伊衝突不致造成嚴重的石油供應干擾。高盛在十三日的報告中指出，已將更高的地緣政治風險溢價，納入其二○二五年夏季的油價預測，但「我們仍認為中東的石油供應不會中斷」。

花旗分析師也說，干擾應該有限，認為嚴重的地緣政治緊張局勢可能持續，但能源價格不太可能一直都在高檔。

國際油價 以色列

延伸閱讀

以色列伊朗持續交火 教宗籲雙方展現理性進行對話

以國防部長撂狠話「德黑蘭將陷火海」 傳以色列再度空襲伊朗

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

早預料以色列會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」 曝光簡訊內容

相關新聞

國際穩定幣蓬勃發展 台灣會跟上嗎？央行官員這麼說

近期全球穩定幣市場呈現蓬勃發展的態勢，台灣會跟上這波潮流嗎？中央銀行業務局局長謝鳳瑛給予正面回應。

央行周四理監事會 市場聚焦五大議題！預期貼放利率「連五凍」

中央銀行今年第2季理監事會將於本周四（19日）登場，市場預期，央行貼放利率「連五凍」，維持2%水準不變，並同步下修今年經...

輝達進駐北士科 新屋成交價寫新高

輝達台灣總部落腳北士科，北士科房市人氣翻升，據實價登錄最新資料，統計今年四月北士科預售案每坪成交單價約一百一十六萬元，較...

以伊衝突加劇 國際油價漲逾7%

由於以色列和伊朗相互發動空襲，引發投資人擔憂戰事可能大範圍擾亂中東地區的石油出口，觸動國際油價十三日收盤躍漲逾百分之七，...

國定假日多四天！55%上班族提高外出消費意願

除了關稅貿易戰影響經濟前景，近期國定假日增加政策是否也對勞資雙方產生正面或負面的影響呢？根據yes123求職網調查顯示，...

中美關稅戰暫休兵 學者籲：留意服貿成大陸未來反制目標

中美關稅戰目前雖然暫時休兵，但還沒有結果出爐。學者認為，目前台商面對中美關稅戰的態度，很多人選擇是觀望，但關稅戰已經打亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。