輝達進駐北士科 新屋成交價寫新高

輝達台灣總部落腳北士科，北士科房市人氣翻升，據實價登錄最新資料，統計今年四月北士科預售案每坪成交單價約一百一十六萬元，較去年同期一百一十萬元年增百分之五點一，周邊中古屋單價每坪五十八萬元，年增百分之三點一，市場人士分析，在輝達加持下後市看好。

五九一新建案新聞課組長林哲緯指出，目前北士科各大預售案場來人、詢問量確實走高，加上部分建商封盤或調價，激起買方進場意願，不少北市高資產族蠢蠢欲動，儘管漲幅不明顯，但在房市低迷中仍呈緩漲狀態，不過輝達是五月宣布，還未看到房價明顯翻揚，市場仍看好北士科後況。

目前北士科線上共有約十五筆建案、一二六九戶銷售中，相較北市各區來說量體不算低，當中不乏遠雄、達欣、華固、潤泰等新案，堪稱大咖雲集。

從區域來看，此前個案多集中在近市區一側的軟橋段，如今新洲美段亦有不少新案「士科大院」、「遠雄泱玥」公開，後者一戶高樓層交易，更寫下區域最高成交紀錄。專家表示，無論是軟橋段、新洲美段，如今在話題加持下，都將放大各自優勢。

相較預售市場熱絡，中古屋因議題發酵時間有限，周邊如明德、芝山等生活圈漲勢相對不明顯，不過據在地業者透露，自輝達宣布落腳後，討論度激增，許多委售屋主都在詢問是否能調整價格，有的屋主乾脆暫停出售等待後續情勢。

不過，林哲緯指出，目前輝達總部尚未動工，市場仍處利多發酵初期階段，實際能帶給中古市場多少動能，仍有賴北士科區內預售案銷況走勢引領。

林哲緯說，因為實價登錄與實際簽約時間點會有落差，仍需累積一段時間才能觀察外溢是否明顯。