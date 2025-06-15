全球穩定幣市場蓬勃發展 央行：應接受與電支相同監管

近期全球穩定幣市場蓬勃發展，中央銀行業務局局長謝鳳瑛表示，作為支付用途的穩定幣，應接受與現行電子支付相同監管。

謝鳳瑛表示，現行貨幣體系有四種，公部門的準備金為批發型貨幣，零售型為現金；私部門分別是銀行存款與電子支付。隨時代演進，未來數位貨幣同樣有四種，目前的準備金代幣化後，會成為批發型CBDC（央行數位貨幣），現金代幣化後轉為零售型CBDC，屬於公部門；銀行存款變成存款代幣、非銀行體系發行的電子支付代幣，就是所謂的「穩定幣」，這兩項為私部門。

謝鳳瑛強調，與單一法幣價值連結的穩定幣，與法幣具有一比一兌換關係，多以高品質、高流動性金融資產，像債券或存款等為準備資產，視同電子支付代幣化工具應接受與現行電子支付相同監管。