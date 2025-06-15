中美下回過招 可能波及服貿

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

中美關稅戰目前雖然暫時休兵，但學者認為，目前關稅戰已經打亂全球供應鏈，造成重組，短鏈化，大陸對美國反制，以後可能延伸到服務貿易，台廠需要特別留意。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊昨（14）日在「關稅戰、貿易戰與兩岸地緣政治研討會」上指出，不管是關稅戰或是貿易戰，其實講的就是地緣政治，地緣政治進而影響到全球的貿易格局，「經濟學不僅要改寫，所有人恐怕得要改學政治學，因為政治影響到所有的貿易走向。」

劉孟俊指出，川普發起的關稅戰，造成全球供應鏈重組，短鏈化，而韌性與安全擺在首位，造成生產地演變成近岸化區域化，也造成降低物流成本回應速度延遲，及必須要多元布局趨勢。

劉孟俊建議，台灣不能老沉浸在想半導體優勢，要想如何發揮全球布局供應鏈優勢，因此台商未來的國際化思維要轉變。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳表示，中美關稅戰目前是休兵，還沒有結果。這次大陸面對川普與上次不一樣，上次大陸比較慌張，大陸這次準備好每套劇本，以組合拳反制美國。

吳佳勳認為，大陸對美國反制，以後可能延伸到服務貿易，如赴美旅遊、留學警示等，以及為後續反制做準備，像是調整半導體產品原產地認定規則。

關稅戰 美國 供應鏈

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