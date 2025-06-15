學者呼籲 央行考慮預防性降息

超級央行周登場，主要央行將釋出對下半年經濟情勢觀察並提出對策，財經學者示警，新台幣持續走升，台美利差大，若美聯準會降息，央行都不動的話，新台幣會有進一步升值壓力。加上美國對等關稅結果將公布，央行應預防性降息，以降低高關稅對經濟成長衝擊。

東海大學經濟系教授邱達生表示，今年升息不可能，若聯準會6月降息，建議央行也應跟進，以維持利差，至少可避免新台幣持續走強，畢竟台灣以出口為導向，新台幣匯率是不得不關注焦點，雖然全球央行利率政策多聚焦物價與勞動市場，但新台幣匯率也是央行調整利率關鍵之一。

邱達生指出，近期我國壽險和出口業者皆對台幣走強感受相當大壓力，央行即將召開第2季理監事會，由於台灣下半年經濟情勢與台幣匯率都不容樂觀，央行可以考慮降息。

中央大學經濟系教授吳大任指出，主計總處預估下半年經濟成長1%，這是在我國與日本、南韓等競爭對手國對等關稅為10%、中國大陸30%情境下設算，偏向樂觀，假設7月對等關稅不是很高，或許台灣經濟還可承受；反之廠商利息支出會愈來愈大，預防降息是可考慮的政策。

吳大任分析，若新台幣維持強勢，廠商可能面臨有訂單也不敢接情形，畢竟做愈多賠愈多，但這些企業過去景氣較好時跟銀行借錢投資，現在每個月要繳利息，當營收逐漸出問題，繳利息壓力就會愈來愈大，撐不下去可能倒帳，一旦倒帳就會有金融風險，「央行可能會考量下半年的金融風險，在下半年某一時間點降息」。