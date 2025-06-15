央行理監事會19日登場 利率有望連五凍 五議題聚焦

中央銀行今年第2季理監事會將於本周四（19日）登場，市場預期，央行貼放利率「連五凍」，維持2%水準不變，並同步下修今年經濟成長與通膨預測數。

金融圈主管分析，對於本季理監事會議，市場聚焦五大議題，包括新台幣匯率升勢、美國聯準會降息步調、美國關稅談判、今年下半年景氣與央行打炒房成效。

金融圈主管指出，今年第2季以來，國際金融市場波動加劇，美國宣布對等關稅政策，導致股債匯市上演「三殺」行情；新台幣匯率更在今年4月底、5月初接連出現「暴力升值」戲碼。

根據央行統計，今年以來至上周五止，新台幣累計升幅10.49%，升幅雖小幅落後歐元匯率的10.8%，但穩居「最強亞幣」寶座；台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率，今年累計升幅7.63%。

新台幣匯率的強勁升勢，對國內出口廠商與海外投資部位龐大的壽險等金融業造成衝擊，外界緊盯，今年下半年，美國聯準會降息時程與美國關稅談判進展對匯市與景氣的影響，同時關注央行打炒房措施具體成效。

美國總統川普在4月2日所謂的「解放日」宣布對等關稅措施，引發股票、債券和貨幣市場動盪。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以便跟各國談判，直到美國政府自訂的7月8日期限。

金融圈主管表示，台美能否在期限內完成貿易談判十分關鍵，因雙方談判期間，市場易有美國要求新台幣升值的耳語與猜測，衝擊匯市穩定。此外，主計總處5月底預估，今年經濟成長率下修為3.1%；主計總處也下調今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，繼2022年至2024年通膨率連續三年超過2%通膨警戒線後，終於滑落至2%以下，且是近五年最低水準。

回顧今年第1季，央行對今年經濟成長率預估值下修至3.05%，通膨預估值維持前一季的1.89%，市場研判，央行本周四理監事會議可能同步下調今年經濟成長與通膨預估值。金融圈主管指出，近期以色列空襲伊朗，導致全球地緣政治風險升溫，也成為今年下半年影響景氣前景的重要變數。