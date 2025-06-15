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大師論壇6月20日登場 皮薩里德斯開講

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導
圖／經濟日報提供
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經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，將於6月20日登場，將邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，將以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講。

2025大師論壇將從上午10時至下午15時30分，於台北國際會議中心201室舉行，行政院長卓榮泰、財政部長莊翠雲將出席致詞。本論壇富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

2025大師論壇，除了邀請皮薩里德斯，另邀請國內官方與產業界代表專題演講，包括行政院秘書長龔明鑫將主講「川普2.0，台美如何共創雙贏」、和碩科技董事長童子賢將主講「川普2.0對產業的影響與因應之道」。

在論壇壓軸的圓桌座談，主題是「貿易戰下全球的風險與機會」，與談人除了皮薩里德斯，還包括富邦金控首席經濟學家羅瑋、華南投顧董事長呂仁傑、合作金庫集團首席經濟學家徐千婷，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

皮薩里德斯是英國人，出生於賽普勒斯的希臘東正教家庭，1973年在倫敦政經學院獲得經濟學博士學位，自此一直在該校任教。他是英國學術院、計量經濟學會、歐洲經濟學會以及勞動經濟學家協會的當選院士，亦是歐洲經濟學會與計量經濟學會的理事會成員，並曾擔任英國皇家經濟學會理事會成員。 皮薩里德斯曾兩度來台，對台灣印象深刻。

皮薩里德斯於2010年與麻省理工學院的戴蒙德（Peter Diamond）和西北大學的摩坦森（Dale Mortensen）共同得諾貝爾經濟學獎，該獎項表彰他們在失業經濟學方面的研究，特別是對就業流動與失業影響的探討。

皮薩里德斯日前接受本報越洋採訪時表示，川普實施的「對等關稅」範圍廣泛，對全球經濟將產生負面衝擊。然而，美國經濟很有競爭力，並不需要動用關稅來「保護」產業。美國如果要降低財政赤字，同樣不能依賴提高關稅。不論美國政府或家庭，目前的負債金額都相當高。政府必須減少支出，家庭也必須減少消費，才能降低負債，提高關稅是錯誤的方式。

他指出，台灣已經發展出相當成功的經濟模式，在AI等高科技領域享有優勢，未來還是要堅守專精的道路，不應該讓川普破壞這樣的模式。本論壇歡迎讀者免費報名。

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