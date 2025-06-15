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外銷訂單估連四月成長 經部預期5月金額550億至570億美元
經濟部將在本周五（20日）發布5月外銷訂單金額統計。因應美國對等關稅政策，拉貨潮持續，因此經濟部預測5月我國接單金額為550億至570億美元之間，年增12.5%至16.6%，為連續第四個月呈正成長走勢。
經濟部廠商調查指出，預期5月接單將較4月增加的廠商占14.5%，持平者占56.7%，而減少者占28.9%；按接單金額計算的動向指數為49.5，預期5月整體接單金額較4月減少。其中，資通訊產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為50.6、50.6及45.4。
根據經濟部發布4月外銷訂金額為564億美元，創歷年同月新高，年增19.8%，成長態勢超乎原先預期，為連續第三個月呈正成長走勢。經濟部官員分析，主因是AI及高效能運算需求強勁，加上美國暫緩高額對等關稅客戶提前拉貨所帶動。
官員表示，包括資通訊、藥品及產業用化學製品等廠商反映有拉貨潮現象，但部分廠商則未反映有拉貨潮。但整體來看，4月有較明顯拉貨潮，不僅4月資訊通信產品接單成長，包括美國、中國大陸及香港、東協、歐洲、日本等五大接單地區接單皆呈全面正成長，多少皆受惠於拉貨潮。
官員表示，預期拉貨潮仍會持續，直至美國最後關稅確定及課稅的貨品。因此，經濟部預測5月接單金額為550億至570億美元，和4月相較呈持平，預測年增12.5%至16.6%。
經濟部統計指出，在我國主要接單貨品中，4月資訊通信產品訂單為156.5億美元，創歷年同月新高，月增5.7%，年增20.0%，主因人工智慧、雲端產業商機持續熱絡，加上客戶提前拉貨效應，推升伺服器、網通產品訂單續強，筆電、手機、顯示卡訂單亦成長。
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