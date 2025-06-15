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每周一勢／製造業產值季增10.7%
根據經濟部統計，受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務需求不墜，推升資訊電子產業生產動能，2025年第1季製造業產值4兆8,984億元，較上年同季增加10.72%，連續五季正成長。
電子零組件業規模衝1.7兆
經濟部指出，若按中行業分，2025年第1季電子零組件業產值1.7兆元，為歷年同季新高，年增23.77%，為推升製造業生產成長的主要貢獻。
生產指數達98.43 連五季成長
經濟部指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2025年第1季製造業生產指數98.43，較上年同季增加12.40%，連續五季正成長。
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