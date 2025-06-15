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台灣168／今年物價指數年增率下修

經濟日報／ 本報訊
今年物價指數年增率下修。聯合報系資料照
今年物價指數年增率下修。聯合報系資料照

行政院主計總處預估，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，較前次所預測的1.94%下修0.06個百分點，整體來看，仍持續維持在2%通膨警戒線之下，也為近五年當中最低的水準。

工業製造業生產指數攀升

經濟部發布4月工業生產指數107.51，製造業生產指數108.37，雙創歷年同月新高，分別年增22.31%及23.68%，皆呈連續14個月成長，主因AI需求強勁、拉貨潮持續，帶動製造業生產熱絡。

Q1電腦資服業營收年增5%

數發部公布2025年第1季電腦及資訊服務業營業額1,497億元，為歷年同季新高，增加5.3%，其中電腦程式設計業1,117億元，年增7.8%；資訊服務業379億元，年減1.5%。

2030年減碳目標拚28±2%

2030年減碳目標拚28±2%。聯合報系資料照
2030年減碳目標拚28±2%。聯合報系資料照

環境部表示，台灣2030年的溫室氣體淨排放量減量目標為28±2%，減碳企圖心相較於亞洲鄰近國家僅次於日本；在能源方面，2030年電力排碳係數階段目標為0.319公斤CO2e／度，較現況下降約35%。

通膨 消費者 指數

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