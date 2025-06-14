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國際穩定幣蓬勃發展 台灣會跟上嗎？央行官員這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
近期全球穩定幣市場呈現蓬勃發展的態勢，台灣會跟上這波潮流嗎？中央銀行業務局局長謝鳳瑛給予正面回應。示意圖／聯合報系資料照片
近期全球穩定幣市場呈現蓬勃發展的態勢，台灣會跟上這波潮流嗎？中央銀行業務局局長謝鳳瑛給予正面回應。示意圖／聯合報系資料照片

近期全球穩定幣市場呈現蓬勃發展的態勢，台灣會跟上這波潮流嗎？中央銀行業務局局長謝鳳瑛給予正面回應。

謝鳳瑛表示，現行貨幣體系有四種，公部門的準備金為批發型貨幣，零售型為現金；私部門也分成兩部分，分別是銀行存款與電子支付

隨著時代演進，未來數位貨幣同樣有四種，目前的準備金代幣化後，會成為批發型CBDC（央行數位貨幣），現金代幣化後轉為零售型CBDC，這兩項屬於公部門；銀行存款變成存款代幣、非銀行體系發行的電子支付代幣，就是所謂的「穩定幣」，這兩項為私部門。

謝鳳瑛強調，與單一法幣價值連結的穩定幣，與法幣具有一比一的兌換關係，多以高品質、高流動性的金融資產，像債券或存款等為準備資產，視同電子支付代幣化工具；作為支付用途的穩定幣，應接受與現行電子支付相同監管。

謝鳳瑛認為，虛擬貨幣應採分級管理，可依照交易量的多寡進行不同管理，但並不代表，交易量不大就不納入監管；金管會這次設立虛擬貨幣專法，主要是為了消費者保護，若交易量不夠大就不納管，會導致消費者無法獲得完全保障。

因此，就算交易量未達一定金額，也要採輕度管理，有些國家的做法是，不用資本限制但需要註冊，且需設定資產分別管理措施，因與法幣為一比一的兌換關係，若將來消費者要贖回法幣，業者要有充分的準備資產供客戶贖回。

央行建議，虛擬資產業者一定要「落地監管」，業者要在台灣提供國人的虛擬資產服務，就必須「落地」，避免所謂的監管套利跟不公平競爭。

電子支付 虛擬貨幣 消費

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