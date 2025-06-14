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央行周四理監事會 市場聚焦五大議題！預期貼放利率「連五凍」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今年第2季理監事會將於本周四（19日）登場，市場預期，央行貼放利率「連五凍」，維持2%水準不變，並同步下修今年經濟成長與通膨預測數。記者許正宏／攝影
中央銀行今年第2季理監事會將於本周四（19日）登場，市場預期，央行貼放利率「連五凍」，維持2%水準不變，並同步下修今年經濟成長與通膨預測數。記者許正宏／攝影

中央銀行今年第2季理監事會將於本周四（19日）登場，市場預期，央行貼放利率「連五凍」，維持2%水準不變，並同步下修今年經濟成長與通膨預測數。

金融圈主管分析，對於本季理監事會議，市場聚焦五大議題，包括台幣匯率升勢美國聯準會降息步調美國關稅談判、今年下半年景氣央行打炒房成效等。

金融圈主管指出，今年第2季以來，國際金融市場波動加劇，美國宣布對等關稅政策，導致股債匯市上演「三殺」行情；新台幣匯率更在今年4月底、5月初接連出現「暴力升值」戲碼。

根據央行統計，今年以來至上周五為止，新台幣累計升幅達10.49%，升幅雖小幅落後歐元匯率的10.8%，但穩居「最強亞幣」寶座；台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率，今年累計升幅僅7.63%。

新台幣匯率的強勁升勢，對國內出口廠商與海外投資部位龐大的壽險等金融業造成衝擊，外界緊盯，今年下半年，美國聯準會降息時程與美國關稅談判進展對匯市與景氣的影響，同時也關注央行打炒房措施的具體成效。

而美國總統川普在4月2日所謂的「解放日」宣布對等關稅措施，引發股票、債券和貨幣市場動盪。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以便跟各國談判，直到美國政府自訂的7月8日期限。

金融圈主管表示，台美能否在期限內完成貿易談判十分關鍵，因雙方談判期間，市場易有美國要求新台幣升值的耳語與猜測，進而衝擊匯市穩定。

此外，主計總處5月底預估，今年經濟成長率下修為3.1%，勉強保「3」；主計總處也下調今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，繼2022年至2024年通膨率連續三年超過2%的通膨警戒線之後，終於滑落至2%以下，且是近五年最低水準。

回顧今年第1季，央行對今年經濟成長率的預估值下修至3.05%，通膨預估值維持前一季的1.89%，市場研判，央行在本週四的理監事會議上可能同步下調今年經濟成長與通膨預估值。

金融圈主管指出，近期以色列空襲伊朗，導致全球地緣政治風險升溫，也成為今年下半年影響景氣前景的重要變數。

主要亞幣走勢。中央銀行／提供
主要亞幣走勢。中央銀行／提供

美國聯準會 央行 台幣匯率

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