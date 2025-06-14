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中東局勢緊張歐美股承壓 法人：台股恐漲多震盪

中央社／ 台北14日電

中東局勢緊張，引發歐美股震盪，台股13日下跌214.87點，收在22072.95點，法人指出，近期國內外均有變數，匯率走升，對各產業影響也將逐漸顯現，台積電除息行情失靈，短線上台股恐面臨高檔漲多震盪。

伊朗發射飛彈回擊以色列大規模空襲，中東局勢緊張引發賣壓，美股週五收黑；道瓊工業指數終場下跌769.83點，或1.79%；標準普爾500指數下跌1.13%；以科技股為主的那斯達克指數下跌1.3%；費城半導體指數下跌2.61%。

以色列對伊朗軍事及核設施發動攻擊，市場對恐引發全面戰爭深感憂慮，歐洲股市收盤走低。

台股13日下跌214.87點，收在22072.95點，成交值新台幣3653.29億元；外資及陸資賣超7.96億元，投信買超49.41億元，自營商賣超135.24億元；三大法人合計賣超93.79億元。

台積電除息行情失靈，12日進行除息交易，每股除息4.5元，至本週仍陷入貼息狀態。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期國內外均有變數，包括美國總統川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升，對各產業的影響將逐漸顯現，晶圓龍頭大廠台積電除息行情失靈，短線上台股恐面臨高檔漲多震盪。

台新投顧副總經理黃文清說明，台股自美國祭出對等關稅震撼彈以來，股市已從低點17300多點，一路反彈，完全回補對等關稅後重挫的缺口，市場因關稅議題再起，以及中東局勢緊張干影響，指數空來回測試震盪。

展望下週，美國聯準會（Fed）將在6月中旬舉行貨幣政策會議，由於川普持續施壓要聯準會降息，但對等關稅又讓市場擔憂通膨，市場將關注聯準會Fed後續降息時程。

美國聯準會 台積電

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