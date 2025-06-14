快訊

孤立、飆罵、過勞...公視傳霸凌 員工提告、勞檢判違法

地震！上午11時27分台東海端規模3.5淺層地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

中美關稅戰暫休兵 學者籲：留意服貿成大陸未來反制目標

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究第一研究所副所長吳佳勳。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究第一研究所副所長吳佳勳。記者林宸誼／攝影

中美關稅戰目前雖然暫時休兵，但還沒有結果出爐。學者認為，目前台商面對中美關稅戰的態度，很多人選擇是觀望，但關稅戰已經打亂全球供應鏈，造成重組，短鏈化。「大陸對美國反制，以後可能延伸到服務貿易，台廠需要特別留意。」

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊，14日在「關稅戰、 貿易戰與兩岸地緣政治研討會」上指出，不管是關稅戰或是貿易戰，其實講的就是地緣政治，地緣政治進而影響到全球的貿易格局，然後也影響到整個經濟走勢，「經濟學不僅要改寫，所有人恐怕得要改學政治學，因為政治影響到所有的貿易走向。」

劉孟俊指出，川普發起的關稅戰，造成全球供應鏈重組，短鏈化，而韌性與安全擺在首位，造成生產地演變成近岸化區域化，也造成降低物流成本回應速度延遲，以及必須要多元布局趨勢。

劉孟俊建議，台灣不能老沉浸在想半導體優勢，要想如何發揮全球布局供應鏈優勢，因此台商未來的國際化思維要轉變。

中華經濟研究第一研究所副所長吳佳勳表示，中美關稅戰目前是休兵，還沒有結果。這次大陸面對川普與上次不一樣，上次大陸比較慌張，大陸這次反應準備好每套劇本，以組合拳反制美國。

吳佳勳認為，大陸對美國反制，以後可能延伸到服務貿易，例如赴美旅遊、留學警示、減少美國影片進口數量等，以及為後續反制做準備，像是調整半導體產品原產地認定規則。

至於在大陸的台商，吳佳勳指出，過去十年在陸台商家數正大幅減少，主要以成本考量的紡織業、製鞋業為主；只有汽車製造業因大陸電動車產業因素逆向成長。

政治大學兼任教授何思因指出，貿易談判是件非常漫長麻煩的事情，減少貿易逆差的最佳手法，就是貨幣升值。因此亞非學會首席經濟學家邱志昌預估，在90天關稅暫緩期結束後，也就是7月9日後，人民幣長期會升值，下半年全球股市會下跌。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊。記者林宸誼／攝影

關稅戰 貿易談判 川普 台商

延伸閱讀

因中美關稅戰推遲接收 波音向陸吉祥航空交付飛機

中美局勢緊張、企業產能過剩 陸5月新增貸款不如預期

影／馬英九第四次訪陸 率大九學堂學生參加海峽論壇

科大訊飛董事長：為避免卡脖子 將堅定不移走自主可控之路

相關新聞

中美關稅戰暫休兵 學者籲：留意服貿成大陸未來反制目標

中美關稅戰目前雖然暫時休兵，但還沒有結果出爐。學者認為，目前台商面對中美關稅戰的態度，很多人選擇是觀望，但關稅戰已經打亂...

小宅成房市主流 低總價搶進是聰明布局還是空手接刀？

當家戶數與小宅交易量雙雙攀升，市場熱潮掩蓋了哪些長期風險？從人口結構、產品規畫到銷售策略，揭開小宅熱的真實面貌。根據591房屋交易網最新統計，近5年六都及新竹地區20坪以下小宅的交易占比，從2021年的13%逐年攀升至2025年的19.9% ，其中台北市的小宅化現象尤為嚴重，20坪以下產品占整體比重高達28.1%，形同每三筆房產交易中，就有一筆是小宅，「小宅瘋搶」背後的長期風險正悄然成形。

消費線上／當618遇到報稅季 電商優惠有感 但消費者變得更精明

以往談到電商檔期，大都會想到「雙11」，但近年來，上半年最大電商檔期是所謂的618購物節。今年出國潮仍未消退，但因國際經濟情勢前景不明，民眾消費趨於保守，各大電商平台與品牌業者相繼調整策略，推出民眾有感的促銷活動，搶攻上半年消費動能。

德國經濟辦事處來訪 韓國瑜：台德科技經貿合作深化

立法院長韓國瑜12日下午接見「德國經濟辦事處」蘭依樺（Dr. Eva Langerbeck）處長一行人。他指出，自202...

因應美國關稅衝擊 勞長洪申翰赴新竹與工會座談

美國對等關稅影響持續發酵，勞動部長洪申翰於13日率部內行政團隊親自訪視新竹縣產業總工會及新竹縣總工會，向各工會代表們說明...

蕭美琴接見創投公會 盼攜手打造新創雨林生態系

蕭美琴副總統13日上午接見「中華民國創業投資商業同業公會」，她表示，政府全力打造「創新創業雨林生態系」，讓新創產業有更活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。