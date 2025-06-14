中美關稅戰暫休兵 學者籲：留意服貿成大陸未來反制目標

中美關稅戰目前雖然暫時休兵，但還沒有結果出爐。學者認為，目前台商面對中美關稅戰的態度，很多人選擇是觀望，但關稅戰已經打亂全球供應鏈，造成重組，短鏈化。「大陸對美國反制，以後可能延伸到服務貿易，台廠需要特別留意。」

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊，14日在「關稅戰、 貿易戰與兩岸地緣政治研討會」上指出，不管是關稅戰或是貿易戰，其實講的就是地緣政治，地緣政治進而影響到全球的貿易格局，然後也影響到整個經濟走勢，「經濟學不僅要改寫，所有人恐怕得要改學政治學，因為政治影響到所有的貿易走向。」

劉孟俊指出，川普發起的關稅戰，造成全球供應鏈重組，短鏈化，而韌性與安全擺在首位，造成生產地演變成近岸化區域化，也造成降低物流成本回應速度延遲，以及必須要多元布局趨勢。

劉孟俊建議，台灣不能老沉浸在想半導體優勢，要想如何發揮全球布局供應鏈優勢，因此台商未來的國際化思維要轉變。

中華經濟研究第一研究所副所長吳佳勳表示，中美關稅戰目前是休兵，還沒有結果。這次大陸面對川普與上次不一樣，上次大陸比較慌張，大陸這次反應準備好每套劇本，以組合拳反制美國。

吳佳勳認為，大陸對美國反制，以後可能延伸到服務貿易，例如赴美旅遊、留學警示、減少美國影片進口數量等，以及為後續反制做準備，像是調整半導體產品原產地認定規則。

至於在大陸的台商，吳佳勳指出，過去十年在陸台商家數正大幅減少，主要以成本考量的紡織業、製鞋業為主；只有汽車製造業因大陸電動車產業因素逆向成長。