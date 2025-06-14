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中東緊張升溫「嚇」到亞股 台股跌破5日線
以色列十三日凌晨對伊朗發動空襲，引爆地緣政治緊張氛圍急升，亞股「嚇」跌，台股開低走低，盤中在市場賣壓大舉出籠，指數一度大跌三○三點，多頭雖一度試圖反攻無功而返。外資連三買後，轉買為賣，賣超七點九億元，台股終場下跌二一四點八七點，收在二二○七二點九五點，跌破五日線。
中東新一輪戰爭風險驟然升高，引發美股期指電子盤中下跌逾百分之一，亞股也同步下跌。
展望後市，綜合投信投顧研究團隊看法，大盤此波從四月初的低點反彈回到年線，已逾五千點，預料在年線附近震盪。
法人表示，後續需觀察中國大陸市場復甦情況及國際相關產業情勢、關稅議題後續、匯率、提前拉貨效應等，以及中東局勢變化。現階段台股步入整理階段的同時，也在等待多項變數的釐清，就類股表現上，仍以人工智慧（ＡＩ）相關主題為多頭核心。
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