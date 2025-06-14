金控改選 新一代接班開啟新局

多家金控選在十三日舉辦股東會，除了董事會改選議題之外，新一代接班更成重頭戲，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰、華南金民股大股東林明成之子林知延，雙雙在此次改選之後，出任金控副董事長。巧的是，兩人同是美國哈佛經濟系校友。

今年包括華南金、國泰金、中信金、元大金等多家金控都有改選，除了上述的新一代接班布局之外，中信金大股東辜仲諒則在完成董事會全面改選之後，依先前所發出的對外聲明辭去中信金董事，並由中信銀董事長陳佳文接替其出任法人董事仲遠投資公司的代表人。

國泰金控昨下午召開董事會，正式選出蔡宗翰出任國泰金控副董事⾧，其堂兄弟蔡宗諺在此次改選之後，亦和蔡宗翰一起進入董事會。

國泰世華銀行近幾年積極進行數位轉型，蔡宗翰可說幕後最重要的推手，「讓大象能跳舞」的說法，亦令外界印象深刻；蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事⾧，專注於不動產相關事業領域，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

而富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒，進富邦金董事會已快三年，談及兒子，蔡明興笑說，他本來就是學商的，也在金融機構待十多年了，學習很順利，兒子花比較多時間在投資上，現在投資主管也是四十幾歲，因為年紀接近，他也做得很愉快，因為公司規模大，所以仍需要更多的時間來學習。

金控新一代接班備受關注，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰、華南金民股大股東林明成之子林知延（圖），雙雙在此次董事會改選之後，出任金控副董事長。圖／聯合報系資料照片

華南金控則由民股大股東林明成長子林知延出任金控副董事長，完成民股林明成家族對於華南金接班的世代交替。林明成自民國五十八年進入華南銀行，歷任董事、常務董事、副董事長、董事長，在民國九十年底推動華南銀行與永昌綜合證券公司以換股方式，成立國內首家金控，並曾擔任華南金控董事長、副董事長職務，迄今帶領華南金融集團已屆五十六年。

林知延和蔡宗翰兩人則同樣出身美國哈佛經濟系。林知延在哈佛畢業後，攻讀英國倫敦政經學院房地產經濟、財務碩士，自民國八十九年進入華南銀行、九十年起兼任華南金控董事、一○四年起擔任華南銀行副董事長，由於他鼓勵員工積極考取國際性證照，使華南銀行ＣＦＰ（認證理財規劃顧問）總有效持證人數稱冠公股銀行。

元大金改選後也完成經營團隊世代交替，現任董事長申鼎籛在元大集團長達五十年，他昨日主持完股東會後，正式退休、卸下職務，元大董座確定由金控總經理翁健升任，未來，將由金控策略長、也是執行副總黃維誠先代理金控總經理，據悉他也是內定的總經理人選。