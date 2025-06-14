台幣猛飆進逼29.5元 央行出手穩匯終場小貶0.8分

中央銀行戰熱錢，匯市爆量震盪。美元指數走弱，外資昨天大舉匯入逾十二億美元，出口商和投信業也同步拋匯，新台幣昨天一早激升一點五八角、最高攀升至廿九點五○二兌一美元價位，闖破五月初的盤中高點；央行聯手進口商、政府基金進場買匯，且在午盤、尾盤擴大阻升力道，促使匯市豬羊變色，終場小貶○點八分、以廿九點六六八報收，終結連兩升。

至於即期外匯市場交易，衝出廿五點一五五億美元大量。

本周新台幣匯率原本平靜，但周四突然急升，以廿九點六六兌一美元收盤，創下近三年新高，周五早盤也是急升，觸及市場預設的央行關卡廿九點五，新台幣最高價來到廿九點五○二。一周以來，新台幣從廿九點九三一升至廿九點六六八，升值二點六三角，重返升值路線。

十三日新台幣最高價廿九點五○二價位，已經突破五月初暴力升值的天花板廿九點五九，刷新逾三年盤中新高紀錄。

匯銀人士指出，昨天上午有大量美元賣單湧入，央行也在中午之前大力拉抬美元，讓午盤新台幣收貶，下午賣盤變得零星，反而是買盤轉強；比較特別的是，美元買盤除了一開始就準備好進場的央行，同時發現外商保管行上午就開始買美元。

匯銀主管指出，以色列空襲伊朗，導致市場避險情緒升溫，國際美元反彈，加上央行擴大阻升力道，新台幣匯率升幅明顯縮減，收盤前央行再度敲進美元買單作價，讓新台幣匯率翻貶作收。

交易員指出，市場力量可能因為看到央行表態力守廿九點五，追空力道暫時減輕，縱使下周美元開始反彈，可能也維持不了多久，新台幣匯價終究要升。

央行統計十三日主要貨幣對美元升貶情形，歐元升值百分之○點○八、日圓升值百分之○點○六、人民幣升值百分之○點○一，其他貨幣均走貶，包括韓元貶值百分之○點六四、越南盾貶值百分之○點一五、新台幣貶值百分之○點○三、新加坡幣貶值百分之○點○二。

比較主要貨幣今年以來對美元升值情形，新台幣已升值百分之十點四九，僅略低於歐元的百分之十點八，在主要亞幣中卻是最為強勁，日圓今年以來升值百分之八點六四、韓元百分之七點六三、新加坡幣百分之五點九五、人民幣百分之一點六三，升幅都比不上新台幣。法人分析，美國經濟與關稅談判不確定性仍高，建議維持日元與歐元區間偏多操作。

交易員指出，廿九點五兌一美元價位是一道關卡，既然央行已經表態，暫時化解匯市美元賣壓，接下來也是要看央行何時願意放行，市場認為下一道關卡價位可直接看到廿八點五兌一美元。