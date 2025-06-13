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德國經濟辦事處來訪 韓國瑜：台德科技經貿合作深化

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜接見「德國經濟辦事處」蘭依樺（Dr. Eva Langerbeck）處長一行人。立法院長辦公室／提供
立法院長韓國瑜接見「德國經濟辦事處」蘭依樺（Dr. Eva Langerbeck）處長一行人。立法院長辦公室／提供

立法院韓國瑜12日下午接見「德國經濟辦事處」蘭依樺（Dr. Eva Langerbeck）處長一行人。他指出，自2021年起，台德雙邊貿易額連續4年突破200億美元。5月底舉行的「2025年台積電阿姆斯特丹技術研討會」中，台積電（2330）宣布將於德國慕尼黑設立晶片設計中心，更彰顯近年台德在科技與經貿領域合作關係日益深化。

韓國瑜致詞表示，台灣民眾對德國普遍懷有深厚的敬意與良好印象，不僅因德國人民展現出如其國名「德」字所代表之高尚情操、優良品德與卓越信譽，更因德國在工業製品、文學、藝術、音樂、建築、設計乃至足球等領域的成就均享譽國際，德國社會所體現的嚴謹科學精神、高度自律，以及德國人民世界名列前茅的閱讀風氣，亦讓人讚賞不已。

韓國瑜說，台灣始終秉持開放心胸，積極接納世界多元文化，今日三黨團推派的出席代表皆為女性委員，是立法院近年推動性別平權有成的最佳證明，盼蘭處長持續推動台德各層面交流合作，促成雙邊關係更加緊密，共同開創互惠共榮的新局面。

蘭依樺致詞表示，「德國經濟辦事處」是「德國工商總會」與產業界駐台代表機構，已在台成立40餘年，始終秉持深化台德經濟交流與促進雙邊經貿投資為宗旨。正如韓國瑜所提，台積電在德國的投資設廠即為台德合作的最佳範例，顯示雙方對於產業鏈合作與科技發展的高度重視。

蘭依樺說，未來辦事處也將積極協助台灣企業赴德參訪，並鼓勵參與如半導體展等國際會展，以促進雙邊實質交流。現今在台設立據點的德國企業中，有超過9成在台已經深耕6年以上，其中更有6成5的企業在台經營超過15年，足見德國企業對台灣市場的長期承諾與信心。

蘭依樺提到，在台德雙邊合作的過程中，亦不可避免地面臨一些挑戰，包括能源政策、關稅與法規制度，以及兩岸關係等複雜因素，今日有機會到立法院進行面對面的交流，具有重要意義。談及未來台德經貿合作方向，她指出，台德在AI與半導體產業、綠色能源發展、機械與自動化科技等領域，皆具高度互補性，將為雙邊深化合作提供廣闊空間。

蘭依樺認為，專業人才是台灣最寶貴的資產，為促進產業合作與人才培育，目前台德雙方正攜手推動「台德半導體人才培育計畫」（STIPT），每年從德國頂尖大學選拔約30名學生來台，展開為期6個月的學習與實務交流。此計畫不僅有助於厚植德國學生對台灣半導體產業的深入理解，也為台德未來創造更多合作契機與發展潛力。

在雙邊交流過程中，立委翁曉玲表示，此次看到蘭依樺處長率領優秀團隊來訪，感受到台灣與德國的關係日益密切。德國長期以來在軍事、醫學、科學等方面對台灣給予大力支持，近年來雙邊互動亦擴展至教育、藝文、經貿，甚至是司法與法律制度等領域，尤其在能源轉型方面，德國更是台灣積極學習的重要對象。

翁曉玲說，期盼在韓國瑜帶領下，有機會前往德國實地參訪交流，汲取德國經驗，作為未來在立法院推動法制改革與政策研擬的重要參考。

她特別提及台積電在德國德勒斯登（Dresden）的新廠預計於2027年正式量產晶片，屆時勢必將有更多台灣人前往當地定居與工作，籲請德國政府持續給予必要協助與支持，讓台灣工程師在當地安心發展，並協促德勒斯登地區經濟與科技能量的提升，為台德兩國帶來更大的福祉。

立委陳培瑜提到，過去德國在推動轉型正義方面取得良好成果，德國在面對歷史、建立制度與促進社會和解上的努力，不僅是德國社會自身改革的重要里程碑，亦是各國學習的最佳典範。

陳培瑜強調，她過去長期參與人權教育相關工作，並連續5年前往德國走訪當地多座博物館與圖書館，在過程中不僅加深對德國歷史與文化的理解，也看到許多台灣朋友透過雙邊交流，汲取寶貴知識並於返台後應用於本地實踐。她期許未來台德在人權、歷史及文化教育領域上，能有更多雙邊的討論與深度交流。

立委麥玉珍表示，很榮幸代表民眾黨誠摯歡迎蘭依樺來台服務，德國作為台灣在歐洲第一大貿易夥伴，蘭依樺未來的工作雖充滿挑戰但仍極具意義。她感謝德國自2022年起連續3年在世界衛生大會（WHA）上公開表態支持台灣參與，以及德國政府長期以來對台海和平與穩定的關注與支持。

麥玉珍呼應蘭依樺提及「能源自主」對國家發展的重要性稱，台灣正值能源轉型的關鍵階段，期盼未來能與德國進行更深入的經驗交流，共同推動永續發展。麥委員最後提及，台德每次合作都是寶貴的經驗累積，期許未來在雙方的努力下，台德能夠攜手促進更多合作與成長。

台德代表雙方就AI應用、能源轉型、醫療科技、航太發展、高等教育交流等議題廣泛交換意見，韓國瑜最後總結，立法院樂願扮演台德關係的重要橋梁，協助深化雙方在各領域的實質合作，並以貼近民眾生活的角度切入，與蘭依樺分享台灣人熱愛美食。

韓國瑜提到，一個國家的美食可以和文化、音樂與藝術相連結，是一種能夠超越語言與文化障礙的最佳媒介，有助增進人與人之間的理解，建議蘭依樺未來可研議在台灣建立一個推廣德國料理與文化的窗口，以藉此促進台德兩國人民間之互動交流與情感連結。

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