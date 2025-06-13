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因應美國關稅衝擊 勞長洪申翰赴新竹與工會座談

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞長洪申翰向工會代表說明勞動部「安定就業」政策及措施。勞動部／提供
勞長洪申翰向工會代表說明勞動部「安定就業」政策及措施。勞動部／提供

美國對等關稅影響持續發酵，勞動部長洪申翰於13日率部內行政團隊親自訪視新竹縣產業總工會及新竹縣總工會，向各工會代表們說明勞動部「安定就業」政策及措施，並與汽車與機車製造、電子零組件、機械設備製造及橡膠品等受影響產業70多位企業工會代表進行面對面交流，傾聽第一線基層勞工的心聲。

勞動部表示，自美國政府發布實施對等關稅措施以來，勞動部除邀集各地方勞動行政首長共同研商外，並已擬具完成各項穩定勞工就業因應措施，建構資訊共享協力網絡，同時亦持續拜會可能受衝擊產業之工會團體，主動瞭解勞工可能面臨的困難與需求。今日會中，與會幹部也紛紛提出建言，期待政府各項措施發揮降低關稅影響作用。

勞動部提到，目前因應美國政府發布實施關稅政策以來，洪申翰部長於近兩個月跨縣市積極拜訪台中、桃園、彰化、新北、雲林、新竹等縣市，累計拜訪108家工會，親自與170名工會幹部說明勞動部協助方案。勞動部強調，對於基層工會的訪視，勞動部會持續進行。

勞動部說明，對於美國實施對等關稅之衝擊影響已建立監測機制，雖目前此關稅政策仍具高度之不確定性，但勞動部不會被動等待問題發生，將持續以「就業協助、權益保障」為主軸，及以「積極、主動」的原則，透過各縣市及各產業類別工會建立與勞工直接溝通的管道，迅速提供受衝擊企業及勞工協助與服務，及反應企業目前影響狀況。

勞動部也強烈要求企業應遵守勞動法令，不得隨意以關稅為由，損害勞工權益甚至影響勞工工作權，以達成全力守護勞工福祉之目標。

關稅 美國 勞動部

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