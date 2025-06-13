蕭美琴接見創投公會 盼攜手打造新創雨林生態系

蕭美琴副總統13日上午接見「中華民國創業投資商業同業公會」，她表示，政府全力打造「創新創業雨林生態系」，讓新創產業有更活絡的資本，並拓展國際市場、與國際接軌。期盼未來業界能與政府攜手，提升台灣整體新創投資環境。

訪賓一行由中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成率領，經濟部次長何晉滄、國發會副主委詹方冠及金管會主任秘書林志吉陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時說，首先歡迎創投公會來到總統府，很高興有機會能夠與各位產業先進們面對面，共同探討如何提升台灣的創投發展環境。強化台灣的經濟韌性，是政府重要的政策目標。為此，賴清德總統提出全力打造「創新創業雨林生態系」。

蕭美琴提到，賴總統提出打造「創新創業雨林生態系」，期盼透過政府與民間共同努力，逐步完善台灣整體創投發展環境。近來立法院通過《產業創新條例》部分條文修正案，行政與立法團隊也納入許多公會的意見做為這波修法的參考。

蕭美琴說，政府除致力打造「創新創業雨林生態系」，也希望能協助改善台灣整體投資環境，打造台灣成為亞洲資產管理中心。未來會一步步提升台灣投資環境國際化，同時讓新創產業有更活絡的資本，並拓展國際市場、與國際接軌。

蕭美琴也說，感謝創投公會的支持與建言，期盼未來業界能夠與政府攜手合作，為新創產業挹注更多活絡資本，拓展國際市場、與世界接軌；同時也協助台灣經濟骨幹的中小微型企業，在政策支持與引導下提升競爭力，讓台灣整體經濟體質更健康、創投環境更完善。