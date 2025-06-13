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嚴格取締！為有利台美談判 卓揆發聲：防轉運、洗產地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
卓榮泰表示今年出口貿易總額上看5500億美元。記者鄭國樑／攝影
卓榮泰表示今年出口貿易總額上看5500億美元。記者鄭國樑／攝影

行政院長卓榮泰今天表示，5月出口貿易金額為517億元美創新高，秘書長龔明鑫預測全年會達到5500億美元，各部會也會遵循達成這目標，同時嚴格取締違規轉運、洗產地，贏得國際信任，並與美國談判時取得有利位置及高度合作。

卓榮泰下午在秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲等官員陪同下，前往位在遠雄自由貿易港區的財政部關務署臺北關，了解防取締違規轉運、洗產地等工作。稍後致詞時指出，今年5月出口貿易值非常高，達到517億元美元創新高，比去年同月增加38.6%，可見在美國貿易政策還沒有穩定之下，產業有很多應變的措施，在這當中，政府也採取高度的經濟安全措施。

卓榮泰接著說，秘書長做了預測，今年出口貿易會達到5500億美元，行政院也照著這個預測要求各部會遵循，把台灣經濟推向新高，這過程要如何贏得全世界對台灣的信賴，還有美國跟台灣高度的合作，與保護本國廠商在產業競爭上的安全？就是要徹底完成杜絕違規轉運和洗產地的工作。

卓榮泰致詞一開始就強調，美國四月三日宣布新的關稅政策，其實大家很清楚，美國政府要解決的是他的財政赤字、貿易逆差，另一項就是經濟安全，所以他對於全世界違規轉運、洗產地、低價傾銷非常重視，目的就是川普總統說的再工業化和高科技安全。所以在世界各國和美國談判中，相信只有台灣政府在經濟安全議題上，和國家政策幾乎是一模一樣，換句話說，就算沒有關稅貿易議題，我們在經濟安全、違規轉運、洗產地的問題上也要投入相當大的人力、財力做全面的防範。

卓榮泰表示，政府今天要做取締違規轉運、洗產地做這樣的工作，是要在國家需要的政策下，也是在跟美國談判的過程當中，取得更有利的位置，他很謝謝整個海關嚴格執行政策，包括關務署提出的三嚴措施、防線，事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處，這些必須全面落實。在事前嚴防方面，現在經濟部公告要求廠商商品出口的時候，必須檢附證明非洗產地等文件，5月開始，銷往美國的證明又要再加強，現在看起來廠商配合政府的要求強度非常強，希望要能繼續保持下去。

卓榮泰表示，他一再說明美國新關稅政策出來以後，政府傾全力支持產業包括事前各項評估，據此算出和編列對產業930億元的支持，與給台電一千億元做好穩定供電。對於違規轉運、洗產地經濟安全課題上，希望產業界能配合遵守政府的政策，提高自律，產品形象和國家形象列為第一，他過去提出MIT就是MIT、擦亮招牌打擊冒牌就是這個意思。

卓榮泰指出，關務單位提出各項打擊違規的措施，已經查核9萬5000多件，也顯示產業都配合得很好，四個海關也成立查核小組，已送法辦的比率雖然不高，但是要做到法網恢恢疏而不漏。政府也善用風險評估的資料庫，精準打擊可疑的對象，海關都是精明幹練絕不糊塗，並透過科技幫助人為的極限，人和電腦合一精準打擊可疑對象，進一步取得國際上的信任與保障守法的廠商。

關稅 美國 卓榮泰

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