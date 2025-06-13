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輝達概念黃金軸線　北士科生活圈帶動竹圍受惠

文／ 遠雄房地產提供

Ai晶片龍頭輝達日前宣布台灣總部將設址北士科園區，未來北士科將成為最新的科技新貴生活圈。專家分析，北士科園區擁有快速道路、捷運台北港等交通優勢，房價目前已達150萬元；而鄰近北士科園區車程不到20分鐘的竹圍地區房價僅5字頭，未來還有淡江大橋、淡北道路利多，即將迎來自AI產業發展的動能浪潮，高達2/3的房價落差與區段未來性強，將迎接高需求的自用居住潛力，堪稱是新北最受矚目的房價，購屋詢問度居高不下。

根據目前實價登錄資料顯示，北投區受到北士科帶動，2024年更擠進台北巿各區不動產交易轉移棟數前5名，鄰近北士科捷運淡水線的明德、石牌捷運站鄰近的行情同樣水漲船高，最新預售建案甚至出現每坪130萬元。

淡江大橋 淡水 捷運 台北港 北士科

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