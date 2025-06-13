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高鐵董事會今推選 史哲任董事長、陳惠裕任總經理
台灣高鐵公司董事會今(13)日推選財團法人中華航空事業發展基金會之代表人史哲董事擔任董事長；同時通過聘任陳惠裕先生擔任總經理。
史哲先生，1969年出生，現任行政院政務委員，曾任行政院勞工委員會任勞工保險局總經理、高雄市新聞處處長、高雄市文化局局長、高雄市副市長、行政院文化部部長。
陳惠裕先生，1960年出生，現任台灣高鐵公司營運資深副總經理，國立中山大學管理學院高階經營碩士；曾任長榮航空(股)公司課長，並於1998年進入台灣高鐵公司，歷任維修部副理、經理，車輛維修部資深經理、協理，場站設施部協理，維修處副總經理。
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