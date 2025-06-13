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為有利台美談判 卓揆盼：業者自律「嚴防洗產地」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。（記者黃仲裕／攝影）
行政院長卓榮泰。（記者黃仲裕／攝影）

卓榮泰13日視察防堵洗產地時提到，根據目前的數據顯示，嚴防洗產地的部分我國業者算是配合度相當高，接下來將持續透過「三嚴」措施不斷滾動檢討，擦亮台灣製造的招牌；卓也同時呼籲業者，希望產業界能夠在防堵洗產地、經濟安全的議題上配合政府政策，期盼業者提高自律性，把自家品牌形象與國家形象列為第一。

卓榮泰表示，美國政府在日前宣布對等關稅，外界也清楚美國此舉就是要解決美國國內的財政赤字、貿易逆差以及經濟安全，因此對於違規轉運、低價傾銷非常重視，因為美國就是想達到美國再工業化，以及維持在高科技產品的安全，所以在世界各國談判過程中，他相信只有台灣政府在經濟安全議題上跟我們的國家政策幾乎是一模一樣。

卓榮泰說，換言之，即便沒有關稅議題，我國在經濟安全、違規轉運、洗產地問題上也是要投入相當大的人力、財力去做全面防範，在談判過程中，我方對於經濟安全議題能夠做得更徹底，將能有利於台美雙方交涉，此舉不僅是在國家政策之下，也符合對美談判時取得更有利的談判地位。

卓榮泰也提到，接下來出口到美國的產品證明又要加強，所幸我國廠商配合政府政策的配合度也是相當高；他也說，在美國關稅提出後，我國率先提出的就是對產業支持，在這部分政府是傾全力評估推算，目前盤點出來就是930億元，並加上千億台電補貼，也能穩定電價讓產業在成本上壓力小一點。

不過，卓榮泰也提醒，希望產業界能夠在洗產地、經濟安全的議題上配合政府政策，期盼業者提高自律性，把自家品牌形象與國家形象列為第一。

財政部長莊翠雲則提到，台北關是全台業務量及工作最前線的重要關區之一，這幾年隨著國際貿易局勢變化，還有供應鏈的重組，有一部分不法業者就利用違規轉運等機制來歸避關稅、規避貿易規範的情形也越來越複雜，尤其是洗產地的問題最為嚴重，這一類的違規行為不僅會影響到我國整體貿易的誠信，也可能會使台灣在國際供應鏈中蒙受信譽的損害，甚至會波及到守法廠商的出口利益，所以各部會都要同心協力，要以務實、有效的方法加以因應。

莊翠雲說，為因應美國此次對等關稅的措施，財政部以要求關務署各關在今年4月成立強查小組，運用科技化的方式做數據分析，讓不法業者無所遁形，接下來還是要不斷精進，提高風險管理的精準度，因為不法業者會不斷更新手法來規避查緝。

至於面對洗產地的不法份子，要如何懲處，莊翠雲強調，財政部將持續與經濟部合作，落實事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰，並持續滾動檢討查緝策略，目標就是擦亮「MIT」這個招牌提升國際市場對台灣產品的信任與信心。

關稅 美國 卓榮泰

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