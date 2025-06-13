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台幣以29.668作收 未升破29.5關卡

聯合報／ 記者陳儷方/台北即時報導
美元今日急貶，新台幣早盤勁揚逾1.5角，終場以29.668作收，僅小升0.8分，守住29.5大關。記者侯永全／攝影
美元今日急貶，新台幣早盤勁揚逾1.5角，終場以29.668作收，僅小升0.8分，守住29.5大關。記者侯永全／攝影

中央銀行表態，守住新台幣29.5兌一美元關卡，新台幣對美元匯率早盤強勢走升，升抵29.502兌一美元，強升1.58角，隨後央行進場表態維持秩序，消化美元空單，午盤由升轉貶，下午賣盤零星，買盤稍強，終場以26.668兌一美元收盤，新台幣匯率小貶0.8分，台北外匯市場交易量17.47億美元。

匯率早盤29.64兌一美元小升2分開盤後，延續昨天強升態勢，直探29.5價位，開盤1小時，新台幣最高來到29.502兌一美元價位，大升近1.58角，但好景不常，美元賣盤被逐漸消化完畢，中午暫收29.675兌一美元，值1.5分。

匯銀人士表示，市場觀察央行在29.5價位明顯表態，追空力道暫時減輕，但新台幣匯率應該無法被壓制太久，終究還是偏向升值，29.5價位只是第一道，只是看到央行堅決的態度，市場暫時保守因應。

新台幣對美元匯率最高29.502，最低29.68，高低價差1.78角，呈現大幅震盪。

美國聯準會 美元匯率 新台幣 台幣匯率

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