快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

天仁茶業宣布新任董事長與總經理接班人選 由李建德接任董事長

聯合線上／ 何敏惠

天仁茶業股份有限公司新任董事長李建德先生。 圖／天仁茶業 提供
天仁茶業股份有限公司新任董事長李建德先生。 圖／天仁茶業 提供

天仁茶業股份有限公司（股票代號：1233，以下簡稱「本公司」）今（13）日經董事會決議通過接班人事案，原董事長李國麟先生任期屆滿，為推動世代交替，卸下董事長職務，由董事李建德先生接任，並自即日起正式生效。

新任董事長李建德先生畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），在茶產業深耕逾二十年，長期致力於推動茶文化的現代化與國際化，於茶業創新、品牌經營及市場拓展方面擁有豐富的實務經驗與前瞻視野。
展望未來，李建德董事長將引領本公司持續強化核心競爭力，聚焦以下四大策略方向：
1. 數位化轉型：強化數位零售佈局，提升營運效率與顧客體驗；
2. 推動茶文化創新：結合年輕世代消費趨勢，持續推廣多元產品與創新服務；
3. 拓展海外市場：積極拓展國際市場，提升品牌全球能見度；
4. 落實永續發展：強化環境永續、社會責任與公司治理，朝向永續經營目標邁進。

此外，原任總經理林仁宗先生正式退休，總經理一職由原財務暨行政副總經理陳中智先生接任。陳中智先生於本公司服務逾三十年，具備豐富的財務管理、公司治理與營運管理經驗。

董事會及全體同仁對李國麟董事長與林仁宗總經理於任內對本公司穩健經營與創新發展的貢獻，表達最誠摯的感謝。兩位卸任後仍將於集團內擔任其他職務，持續貢獻專業。

仁茶業將在李建德董事長的領導下，持續秉持「數位創新、喫茶永續」的經營理念，邁向茶產業的嶄新篇章。

相關新聞

台幣以29.668作收 未升破29.5關卡

中央銀行表態，守住新台幣29.5兌一美元關卡，新台幣對美元匯率早盤強勢走升，升抵29.502兌一美元，強升1.58角，隨後央行進場表態維持秩序，消化美元空單，午盤由升轉貶，下午賣盤零星，買盤稍強，終場以26.668兌一美元收盤，新台幣匯率小貶0.8分，台北外匯市場交易量17.47億美元。

貿易緊張、關稅不確定！台綜院預測今年經濟成長前高後低 全年跌破3%

台灣綜合研究院13日發布2025年下半年台灣經濟展望，預期美關稅談判結果將逐漸明朗，急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，...

亂世時的合縱連橫 陳冲獻策：台灣應思考主場優勢為何 可從這事著手

行政院前院長陳冲指出，美國外交50年來受季辛吉主義影響，簡而言之是Balance of Power及Raison d'é...

以色列襲擊伊朗油價暴漲逾1成 法人三情境分析油價變化

談判不成，以色列今天凌晨對伊朗發動攻擊，近期油價應聲飆漲，布蘭特原油與西德州原油一天內從6字頭漲至7字頭，直逼80美元關...

國票金茶壺風暴有案外案？「他」身兼三職踩金管會紅線

國票金控旗下國票證券前顧問陳帝生，2019年11月至2024年3月間，以顧問之名卻行直接參與公司經營之實，不只在國票金內部引發公司派與非公司派爭議的「茶壺風暴」，據指出，證交所與金管會已分別在今年1月、4月完成調查，並雙雙發函國票證券，分別裁罰10萬元、30萬元。且在證交所與金管會調查的事項之外，還另有「案外案」，牽涉到國票證券、統量電能、台端興業之間的「三角糾葛」……。

星宇航空股東會／張國煒：飛安「我顧得很緊」、努力賺錢明年配股利

星宇航空（2646）13日股東會，小股東發言踴躍，何時可以配發股利及加擴張下後如何捍衛飛安，依舊是小股東會最關心兩大議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。