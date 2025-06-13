天仁茶業宣布新任董事長與總經理接班人選 由李建德接任董事長
天仁茶業股份有限公司（股票代號：1233，以下簡稱「本公司」）今（13）日經董事會決議通過接班人事案，原董事長李國麟先生任期屆滿，為推動世代交替，卸下董事長職務，由董事李建德先生接任，並自即日起正式生效。
新任董事長李建德先生畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），在茶產業深耕逾二十年，長期致力於推動茶文化的現代化與國際化，於茶業創新、品牌經營及市場拓展方面擁有豐富的實務經驗與前瞻視野。
展望未來，李建德董事長將引領本公司持續強化核心競爭力，聚焦以下四大策略方向：
1. 數位化轉型：強化數位零售佈局，提升營運效率與顧客體驗；
2. 推動茶文化創新：結合年輕世代消費趨勢，持續推廣多元產品與創新服務；
3. 拓展海外市場：積極拓展國際市場，提升品牌全球能見度；
4. 落實永續發展：強化環境永續、社會責任與公司治理，朝向永續經營目標邁進。
此外，原任總經理林仁宗先生正式退休，總經理一職由原財務暨行政副總經理陳中智先生接任。陳中智先生於本公司服務逾三十年，具備豐富的財務管理、公司治理與營運管理經驗。
董事會及全體同仁對李國麟董事長與林仁宗總經理於任內對本公司穩健經營與創新發展的貢獻，表達最誠摯的感謝。兩位卸任後仍將於集團內擔任其他職務，持續貢獻專業。
仁茶業將在李建德董事長的領導下，持續秉持「數位創新、喫茶永續」的經營理念，邁向茶產業的嶄新篇章。
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