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貿易緊張、關稅不確定！台綜院預測今年經濟成長前高後低 全年跌破3%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣綜合研究院院長吳再益。記者蘇健忠／攝影
台灣綜合研究院院長吳再益。記者蘇健忠／攝影

台灣綜合研究院13日發布2025年下半年台灣經濟展望，預期美關稅談判結果將逐漸明朗，急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，全年經濟前高後低，預估今年經濟成長率為2.90%。

台綜院2024年12月底預測2025年全年經濟成長率為3.16%，但川普政府推行一系列史無前例的政策舉措與關稅談判，全球經濟正面臨貿易摩擦升溫、金融市場波動、供應鏈再重組及國際規則弱化的多重挑戰。全球貿易緊張局勢的升級與關稅談判不確定性，抑制了各國投資活動與經濟成長前景，經濟下行風險持續升高，因此台綜院這次下修2025年經濟成長率。

台綜院表示，今年上半年在詭譎多變的國際經貿局勢下，經濟成長動能充沛，表現優於去年底預估。但下半年開始，急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，台灣經濟成長將呈現前高後低態勢，台綜院預測今年各季經濟成長率為5.34%、4.95%、0.78%、及0.84%。

民間消費部分，台綜院表示，因全球經貿不確定性，股市波動加劇，影響民眾消費信心，民間消費成長轉趨平緩，預估2025年實質民間消費成長預估值為 1.50%，預測消費者物價指數年增率1.98%。

在民間投資方面，台綜院表示，2025上半年，受惠AI、HPC雲端等新興科技應用需求攀升，國內廠商加速擴充產能，資本設備進口屢創新高大幅成長，本院預估2025年實質民間投資成長成長率為4.54%。

國際貿易方面，海外人工智慧與高效能運算需求強勁，電子產品需求持續成長，上半年美國對等關稅暫緩，客戶提前拉貨效 應，出口表現屢屢創新，進口部分則是反映國內投資需求加碼升溫，資本設備 進口回升。國際貿易成長表現亮眼，進出口都將有一定動能支撐，台綜院院預估 2025 年實質商品及勞務輸出成長率為9.82%，實質商品及勞務輸入成長率為10.99%。

展望2025年下半年，台綜院表示，國際經濟情勢仍是瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定 性因素，尚包括：美國對等關稅談判結果、美中關係發展、匯率穩定及主要國家貨幣政策等議題，均將影響台灣經濟後續表現，有待追蹤觀察。下半年起與美關稅談判結果揭曉，海外急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，台灣的考驗正要開始，面臨國內外諸多問題與挑戰，不容小覷，須謹慎因應。

關稅 通膨 美國 經濟成長率 消費者物價指數 消費 川普

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