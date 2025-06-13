機械設備通路安全源頭管理 違規最高罰200萬元

為確保雇主及自營作業者線上購置使用列管產品安全無虞，勞動部今年度與數發部數位產業署、無店面零售商業同業公會及蝦皮、momo、PChome、yahoo等各大電商業者合作，公私協力共同推動安全把關機制，進一步促使勞動場所全面使用合格的列管產品，資訊比對系統將於7月底上線。

勞動部指出，現今線上購物已經成為大眾主要消費管道，事業單位也經常藉由電商平台，購買研磨機、研磨輪、木材加工用圓盤鋸等，這些都是勞動部列管指定機械設備，必須注意安全把關機制。

勞動部表示，現階段電商平台常有展示或販售未符合規定之指定產品情形，為預防勞工因使用不符安全標準產品而發生職業災害，要求電商業者依「機械設備器具通路業者自律管理指引」規定自主比對及配合本部邊境管制政策，並將由勞動檢查機構對網路平台及實體賣場等相關陳列、展示、販售通路事業單位實施抽驗及市場查驗，以落實安全把關機制。

勞動部提到，今年度進一步與各大電商業者合作，全面稽核並下架違法指定產品，並協助電商業者導入數位比對機制，同時促請電商業者要求賣家充分揭露製造、進口廠商代碼、產品型號及提供指定產品銘牌與TS安全標示等安全資訊，以利辨識產品安全性。

勞動部呼籲賣家於電商平台上架指定機械設備前，以及雇主及自營作業者購買相關產品供勞工使用前，應依職業安全衛生法第7條規定，確認該產品是否辦理資訊申報網站登錄及張貼安全標示，才可販售及提供給勞工使用，違反規定者罰鍰20萬至200萬元。

另勞動檢查機構每年均會至事業單位或網路平台，實施產品監督及後市場查驗作為，以防止標示不明或未完成資訊申報網站登錄者使用安全標示，造成混淆，違反規定者，罰鍰3萬至30萬元，並要求限期回收或改正，以堵絕不安全產品進入廠場。

賣家如需查詢所販售機械設備是否為勞動部列管產品，可至「勞動部列管機械設備器具(375)產品認定諮詢」詢問；對於指定機械設備，可隨時至「機械設備器具安全資訊網」查詢合格資訊，以供識別，並請雇主應確認有安全標示者始得購置，使工作者操作安全更有保障。