廣達股東會／林百里保守看人形機器人 揭「量子電腦」為決勝關鍵

代工大廠廣達（2382）13日召開股東會，由董事長林百里親自主持，針對「人型機器人市場」的最新進展，林百里指出，隨著人型機器技術的日益成熟，社會對人型機器人的期待也明顯增加，特別是這些技術能夠提升人們的生活品質。他強調，隨著市場的逐步擴大，此類型的機器人個性化和智能化愈發重要。雖然市場對人型機器人的需求增長，但他也提醒，這類機器人在研發成本及利潤上仍具有挑戰；事實上這種機器人「難做、又貴、又沒有客人」，因此實用性和成本效益仍需仔細考量。

針對「量子電腦」方面的進展，林百里則透露，當前量子電腦技術的發展仍面臨挑戰，其模擬和計算能力與傳統電腦有所不同，需要新思維和創新的策略。林百里坦言，目前市場對量子電腦的「應用」仍處於「初期階段」，不過量子技術在醫療和工業領域的應用上仍具有巨大的潛力，而自己認為，將此技術結合實際應用是未來的關鍵。他強調，量子技術在醫療和工業領域的應用潛力巨大，將此技術結合實際應用是未來的關鍵。林百里表示，廣達曾投資於美國的一家量子科技公司，並正在考慮與國家級研究機構如中科院合作開發量子電腦。

談及「美國製造」的看法，林百里表示，自己對美國製造的未來，一直都抱持較樂觀的態度看待，他強調，過去廣達在美國的製造經驗就已經相當的豐富，並且一直以來客戶滿意度都很高。他提到，儘管全球經濟環境不確定，許多企業仍在美國本土生產上增加投資，力求提升競爭力。他指出，若市場需求持續增長，廣達將考慮擴大在美國的產能。

針對「自駕車」的最新發展，林百里強調，廣達在自駕車領域也付出了不少的努力，而目前來看，團隊近年在車用方面的投入、佈局，其實成果都還蠻不錯的、並且都已開始獲利。有關市場商機方面，林百里看好，隨著整個市場的技術不斷進步，自己預估自駕技術未來也將間接的改變傳統產業的格局。他透露，自駕車技術的成熟將為公司帶來新的增長點和競爭優勢。